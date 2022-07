Poniedziałek 11 lipca 2022 USA rozmawiają z ASML o wstrzymaniu sprzedaży do Chin

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:14 ASML to holenderski koncern zajmujący się produkcją i sprzedażą maszyn oraz oprogramowania wykorzystywanego przez producentów układów scalonych, takich jak TSMC, Samsung czy Intel. Firma od pewnego czasu jest liderem światowego rynku maszyn przeznaczonych do wytrawiania układów scalonych z użyciem najnowszej fototechniki EUV (Extreme Ultra-Violet). Urządzenia tego producenta cechują się wysokim poziomem dopracowania, dlatego też po ich odbiór ustawia się długa kolejka chętnych. Władze USA chcą, aby firma ASML przyłączyła się walki z Chinami i zaprzestała współpracy handlowej z chińskimi odbiorcami.



Przypomnijmy, że w 2020 roku administracja USA wprowadziła nowe przepisy, które zakazały eksportu amerykańskich technologii do chińskich przedsiębiorstw cywilnych, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Przepisy dotyczą nie tylko firm amerykańskich, ale też producentów na na całym świecie, i zabraniają eksportu do Chin towarów i technologii, jeśli tylko do ich stworzenia wykorzystane zostały rozwiązania, technologie, maszyny lub oprogramowanie pochodzące z USA. To właśnie z tego powodu Tajwańska firma TSMC nie mogła dłużej produkować procesorów dla chińskiego Huawei.



Teraz administracja USA namawia firmę ASML, aby ta przyłączyła się do blokady technologicznej Chin i przestała sprzedawać chińskim producentom swoje wyroby. Władze Chin są już świadome problemu i jakiś czas temu podjęły decyzję, aby firma Shanghai Micro Electronic Equipment (SMEE) docelowo zastąpiła ASML i opracowała własne, zaawansowane maszyny do wytrawiania wafli krzemowych. Prawdopodobnie mogą one być bardziej rozwiniętą kopią maszyn ASML, jakie dotychczas trafiły do Chin.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.