Poniedziałek 11 lipca 2022 Core i9-13900K przetestowany w GeekBench

Autor: Zbyszek | źródło: GeekBench | 23:11 Jesienią na rynku zadebiutują procesory Intel Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake-S). Flagowym model tej serii, czyli Core i9-13900K został przetestowany w benchmarku GeekBench, dzięki czemu poznaliśmy nie tylko więcej informacji o jego wydajności, ale też o częstotliwościach taktowania. Procesor był taktowany zegarem bazowym 3,0 GHz, z Turbo do 5,5 GHz dla jednego rdzenia, a w przypadku właściwej temperatury pojedynczy rdzeń mógł przyspieszać do 5,7 GHz dzięki funkcji Thermal Velocity Boost. Procesor uzyskał wynik jednowątkowy 2133 punktów, i wielowątkowy wynoszący 23701 punktów.



Wynik jednowątkowy jest o 8-9 procent wyższy niż uzyskiwany przez procesory Core i9-12900K, a wynik wielowątkowy o około 35 procent wyższy. Warto tutaj dodać, że sklepowa wersja Core i9-13900K może mieć jeszcze trochę wyższe taktowania niż testowana wersja.



Procesory z serii Core 13. generacji zostaną wyposażone w usprawnione rdzenie x86 Golden Cove w postaci rdzeni o nazwie Raptor Cove, oraz dwukrotnie więcej - bo 16 efektywnych rdzeni Gracemont. Poza tym mają mieć większe pamięci podręczne L2 i L3, dedykowaną jednostkę NPU (Neural Processing Unit), i nowe bardziej zaawansowane rozwiązania regulacji napięcia zasilania, powodujące spadek zużycia energii elektrycznej (przy tym samym taktowaniu, co Alder Lake).







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.