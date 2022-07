Poniedziałek 11 lipca 2022 Pamięci GDDR6 24 Gbps już w ofercie Samsunga

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 23:51 Samsung poinformował o dodaniu do swojej oferty pamięci GDDR6 o efektywnej szybkości 24 Gbps. Nowe kostki produkowane są z użyciem procesu litograficznego 10nm trzeciej generacji, w którym zastosowano do naświetlania nową technikę EUV (Extreme Ultra Violet). To wyraźnie poprawiło parametry procesu litograficznego i pozwoliło zwiększyć szybkość kostek z 18 Gbps (najszybsze do tej pory oferowane kostki) do 24 Gbps. Kostki są zgodne ze specyfikacją JEDEC i pracują z napięciem zasilania 1.35 V. Dodatkowo Samsung wyposażył je w rozwiązanie Dynamic Voltage Switching (DVS), które pozwala na wybór dwóch dodatkowych energooszczędnych trybów pracy.



Pierwszy tryb to praca z szybkością 20 Gbps przy napięciu 1,2V, a drugi - praca z szybkością 18 Gbps przy napięciu 1,1 V. Dzięki temu nowe kostki GDDR6 24 Gbps mogą być też używane z taką szybkością jak dotychczas najszybsze moduły GDDR6, czyli 18 Gbps, ale pobierają wówczas o 30 procent mniej energii niż poprzednie pamięci GDDR6 18 Gbps.



Nowe pamięci będą dostępne dla producentów kart graficznych jeszcze w tym roku.



