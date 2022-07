Czwartek 14 lipca 2022 Nvidia obniża ceny GeForce RTX 3000 i daje darmowe gry

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 19:35 Nvidia poinformowała o obniżeniu sugerowanych cen swoich kart graficznych z serii GeForce RTX 3000 (Ampere). Obniżka dotyczy najbardziej wydajnych modeli kart, które zostały przecenione do 25 procent. GeForce RTX 3090 Ti ma teraz sugerowaną cenę 1499 USD (zamiast 1999 USD), sugerowna cena GeForce RTX 3090 to 1299 USD (zamiast 1499 USD), a sugerowna cena GeForce RTX 3080 Ti spadła z 1199 USD do 1099 USD. Potaniał też GeForce RTX 3080 - sugerowna cena karty spadła z 799 USD do 699 USD, czyli do poziomu cenowego w jakim GeForce RTX 3080 debiutował na rynku (a później jego cena sugerowana wzrosła o 100 USD).



Na ten moment korekta cen nie dotyczy jeszcze kart GeForce RTX 3070 Ti, 3070, 3060 Ti, 3060 i 3050, ale prawdopodobnie jest tylko kwestią czasu.



Równolegle z obniżką ceny części kart wystartowała oferta specjalna, w ramach któej za zakup karty GeForce RTX serii 3000 otrzymuje się kupon upoważniający do pobrania i aktywacji dwóch gier: Ghostwire Tokyo i DOOM Eternal.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.