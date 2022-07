Czwartek 14 lipca 2022 Elon Musk zdecydował się wycofać z zakupu Twittera

Autor: Zbyszek | źródło: The Guardian | 19:54 Szumnie się zaczęło, nieoczekiwanie się kończy. Pod koniec kwietnia świat obiegła informacja o tym, że niebawem nowym właścicielem Twittera zostanie Elon Musk - założyciel oraz szef SpaceX i Tesli. Miliarder jeszcze w marcu zakupił pakiet 9 procent akcji Twittera, ale szybko dodał, że jego marzeniem jest nabycie całej firmy. Jak stwierdził, serwis ma potencjał do stania się globalnym medium wymiany informacji i poglądów, w którym panuje wolność słowa. Końcem kwietnia obie strony zawarły umowę zakupu przez Elona Muska serwisu społecznościowego Twitter w cenie 54 dolary za akcję, czyli łącznie za kwotę około 44 miliardy dolarów. Teraz Elon Musk zdecydował się wycofać z tej transakcji.



Już kilka dni po zawarciu umowy przedwstępnej Elon Musk poinformował, że zawiesza swój zakup Twittera do momentu, aż jego dotychczasowe szefostwo będzie w stanie udowodnić, że mniej niż 5 procent użytkowników w serwisie jest sztucznymi botami. Elon Musk twierdził, że podczas zawierania umowy na zakup Twittera otrzymał informację, że według wewnętrznych szacunków zarządu Twittera odsetek ten wynosi nie więcej niż 5 procent. Pomimo takiej informacji, już po zawarciu umowy dotychczasowy dyrektor generalny Twittera, Parag Agrawal miał nie zgodzić się na przeprowadzenie zaproponowanego przez Elona Muska zewnętrznego audytu, który zweryfikuje odsetek sztucznych kont w łącznej puli kont aktywnych w serwisie Twitter.



Od tego momentu minęły już ponad 2 miesiące, które doprowadziły do tego, że Elon Musk właśnie zdecydował się wycofać z przejęcia Twittera. Oficjalnym powodem jego rezygnacji jest podawanie przez dotychczasowy zarząd Twittera nieprawdziwych informacji dotyczących liczby fałszywych kont działających na platformie społecznościowej.



Zarząd Twittera zareagował na decyzję miliardera oświadczeniem, w którym informuje, że będzie dążył do tego, aby Elon Musk wywiązał się z zawartej umowy i sfinalizował zakup platformy społecznościowej. Przypomniał też o tym, że w zawartej w kwietniu umowie zapisano, że w przypadku odstąpienia Muska od zakupu Twittera, dyrektor generalny Tesli i SpaceX będzie musiał zapłacić 1 miliard dolarów kary umownej. Niewykluczone, że cała sprawa zakończy się w sądzie.



