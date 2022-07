Czwartek 14 lipca 2022 Ryzen 5 7600X przetestowany w benchmarku firmy BaseMark

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 23:42 Niezawodny użytkownik Twittera o nicku Tum_Apisak zamieścił wynik testu przedprodukcyjnej wersji przyszłego procesora Ryzen 5 7600X. Jest to procesor wyposażony w 6 rdzeni ZEN 4, taktowany zegarem bazowym 4,4 GHz i nie posiadający włączonej funkcji Turbo. Chip dysponuje 32 MB pamięci L3 oraz 6 x 1 MB pamięci L2. Procesor został przetestowany w benchmarku PowerBoard 3.0 firmy BaseMark, w którym jego wydajność w trybie jednowątkowym porównano do procesora Ryzen 9 5950X z taktowaniem ustawionym na sztywno na 4,4 GHz. Nowy procesor uzyskał w renderingu o około 10 procent wyższą wydajność, niż starszy Ryzen 9 5950X



Zgadza się to z ostatnimi informacjami od firmy AMD, według których architektura ZEN 4 zapewni 8-10 procent wyższy wskaźnik IPC (instrukcji na cykl) niż dotychczasowa ZEN 3.







