Czwartek 14 lipca 2022 Intel ARC: oficjalne informacje o cenach i wydajności kart Intela

Autor: Zbyszek | źródło: Intel/WccFTech | 23:54 Intel podał nowe informacje na temat swoich kart graficznych ARC dla komputerów stacjonarnych. Dwa najwyższe modele - ARC A750 i ARC A770 zajmą półkę cenową pomiędzy 300 USD a 400 USD, i mają konkurować z kartami GeForce RTX 3060 i GeForce RTX 3060 Ti, oraz Radeon RX 6600, 6600XT i 6650 XT, oferując od nich wyższą wydajność. Intel podał też wyniki testów wydajności karty ARC A750. Jest to model wyposażony w 8 GB pamięci GDDR6 oraz 6nm układ graficzny ACM-G10 z 384 jednostkami EU (3072 procesory strumieniowe). Według Intela karta zaoferuje od kilku do kilkunastu procent wyższą wydajność niż GeForce RTX 3060.



Szybszy ARC A770, dysponujący 512 jednostkami EU (4096 procesorów strumieniowych) ma mieć podobną przewagę wydajności, ale nad GeForce RTX 3060 Ti.



Karta ARC A770 będzie oferowana w wersjach z 8 GB lub z 16 GB pamięci GDDR6, a ARC A750 z 8 GB pamięci GDDR6. To wskazuje, że obie karty mają 256-bitową magistralę pamięci (wcześniejsze doniesienia mówiły natomiast, że ARC A750 ma mieć 12 GB pamięci ze 192-bitową magistralą). Obie karty będą mieć wskaźnik TDP 225W i praktycznie identyczny wygląd, a odróżniać je będzie nazwa modelu na backplate.



Poniżej ARC A750 i ARC A770 w ofercie znajdzie się karta ARC A580, dysponująca 8 GB pamięci GDDR6 ze 128-bitową magistralą oraz układem graficznym ACM-G10 z aktywnymi 256 jednostkami EU (2048 procesorów strumieniowych). Ten model ma zająć półkę cenową od 200 USD do 250 USD i konkurować z GeForce RTX 3050, a jego wskaźnik TDP wyniesie 175W.



Ofertę uzupełnią budżetowe karty ARC A380 (128 jednostek EU, 6 GB pamięci z 96-bitową magistralą) i ARC A310 (96 jednostek EU, 4 GB pamięci z 64-bitową magistralą), które będą oferowane w przedziale cenowym od 100 USD do 150 USD, i nawiążą konkurencję z GeForce GTX 1050 Ti i GeForce GTX 1630.

















