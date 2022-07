Czwartek 14 lipca 2022 Testy oprogramowania - skuteczne wykrycie oraz eliminowanie błędów

Autor: materiały partnera | 18:04 Systemy IT są bardziej złożone, a oczekiwania i wymagania użytkowników dotyczące ich szybkości, intuicyjności, designu czy niezawodności rosną i sprawiają, że priorytetem jest ich jakość. Zadbaj o proces ich powstawania od podstaw, ale także o testy oprogramowania przed jego powszechnym udostępnieniem.



Testowanie jest jednym z kluczowych procesów podczas produkcji oprogramowania. Tester może nie tylko znaleźć, ale także przewidzieć liczne problemy i zaproponować lepsze rozwiązania. Dzięki jego pracy szybko opracujesz jeszcze lepszy produkt, bardziej skrojony na potrzeby klienta.

Poza tym dzięki pracy testera uzyskasz pełną efektywność produktu. Skupienie na poszukiwaniu nieprawidłowości w działaniu aplikacji i wykonywanie wielu rodzajów testów na różnych poziomach to działanie profilaktyczne, dotyczące całego procesu wytwarzania oprogramowania. Dzięki takim działaniom można szybko dostrzec niespójności i brak logiki w założeniach. Testowanie umożliwia szybką reakcję na ew. problemy, a także wpływa na wiarygodność firmy i zadowolenia klientów.

Testowanie oprogramowania – na czym to polega?

Testowanie oprogramowania to szereg czynności, które pomagają sprawdzić, czy dana aplikacja jest gotowa i działa poprawnie. Pozwala dodatkowo zebrać wiele cennych informacje na temat aplikacji. Liczba procesów do weryfikacji zależy od stopnia jej złożoności.

Tester musi świetnie poznać aplikację – najlepiej w praktyce, ale może też korzystać z dokumentacji, wiedzy i założeń jej twórców. Na testowanie składa się wiele różnych procesów, dzięki którym tester lub zespół testerów uznaje, czy aplikacja działa poprawnie, czy należy ją jeszcze dopracować.

Rodzaje testów oprogramowania

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie ze wsparcia kompleksowego centrum testowania aplikacji i kontroli jakości, które oferuje testy procesów biznesowych, testy aplikacji mobilnych, testy migracyjne, testy bezpieczeństwa, testy techniczne czy testy wydajności. Centrum testowania aplikacji wykona m.in.: testy manualne

testy automatyczne

testy integracyjne

testy end-to-end

testy akceptacyjne

wsparcie i automatyzację testów. Więcej na temat testowania oprogramowania oraz pracy i zadaniach centrum testowania aplikacji i kontroli jakości znajdziesz na stronie Euvic: https://www.euvic.com/pl/testy-oprogramowania/. Testerzy skupiają się nie tylko na testowaniu, ale także na zagadnieniach użyteczności oraz UX aplikacji, współpracują z programistami i deweloperami, by zapewnić najwyższą jakość prowadzonych wdrożeń.



