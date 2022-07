Nieustannie w kontakcie, czyli uchwyty do smartfonów

Uchwyt i telefon - duet idealny



Uchwyty do smartfonów są równie ważne co same telefony, jeśli patrzeć na nie z perspektywy kierowcy. Dzięki takiemu uchwytowi można swobodnie korzystać z nawigacji czy też mapy w smartfonie. Dodatkowo smartfon zamknięty w uchwycie jest bezpieczny. Uchwyty do smartfonów umożliwiają komfortową, bezpieczną jazdę, która przekłada się na spokojne pokonywanie nawet wielogodzinnych tras. Ilość uchwytów do smartfonów dostępna na rynku umożliwia swobodny wybór urządzenia spełniającego konkretne potrzebny. Niektóre uchwyty łączą się z ładowarką indukcyjną, dzięki czemu szybko, bezpiecznie i bez dodatkowych kabli naładują telefon. Takie uchwyty do smartfonów polecane są wszystkim, który stale są w drodze.

Do czego służy uchwyt do smartfona?

Uchwyt do smartfona spełnia kilka podstawowych funkcji, które ułatwiają użytkowanie i pokonywanie kilometrów w aucie. Po pierwsze, uchwyty do smartfona mocno trzymają go w określonym miejscu. Dzięki temu telefon jest stale widoczny, dostępny pod ręką i bezpieczny. Takie rozwiązanie zwiększa komfort jazdy i umożliwia zachowanie uwagi kierowcy na drodze, nawet jeśli musi zobaczyć coś w telefonie. Jeśli smartfon włożony jest w uchwyt na szybie, każdy kierowca stale widzi co się za nim dzieje, dzięki czemu stale skupia się na drodze. Jeśli ktoś podnosiłby telefon z fotela obok czy szukał go w torbie, aby np. zmienić piosenkę czy sprawdzić nawigację, w pełni straciłby skupienie na tracie na minimum kilka sekund, a to mogłoby skończyć się groźnym wypadkiem.

Drugim ważnym zastosowaniem uchwytów do smartfonów jest zwiększenie bezpieczeństwa w trakcie wypadku. W takiej sytuacji dobry jakościowo uchwyt nie wypuści telefonu i będzie stale go trzymać, nawet jeśli auto wpadnie w poślizg czy zacznie dachować. Takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo wszystkim, którzy są w aucie. W innym przypadku położony luzem telefon, może być śmiertelnym zagrożeniem. Podczas wypadku poruszający się smartfon nabiera ogromnej siły. Przy dachowaniu może uderzyć z siłą nawet kilkunastu kilogramów, co może decydować o ludzkim życiu.

Kolejny ważny element to ładowanie. Uchwyty do smartfonów umożliwiają bezpieczne podłączenie kabla bądź ładowanie indukcyjne. Dzięki temu można bezpiecznie i tanim kosztem naładować telefon w trakcie drogi. Takie rozwiązanie świetnie sprawdza się na długich trasach, na których i tak często smartfon wskazuje drogę, gdy kierowca korzysta z mapy.

Jak wybrać model, który spełni oczekiwania?

Przeglądając uchwyty do smartfonów, aby znaleźć ten wymarzony dla siebie, warto wziąć pod uwagę wielkość, sposób instalacji w aucie i dodatkowe możliwości. Ważne jest to, aby uchwyt bezpiecznie trzymał telefon. Musi być on zarówno na tyle silny, aby smartfon nie wypadł z uchwytu, np. w trakcie wypadku, jak i na tyle delikatny, aby bez problemu włożyć telefon na miejsce, nawet w trakcie drogi. W przypadku wielkości uchwyty do smartfonów najczęściej są uniwersalne, ale warto przyjrzeć się różnym modelom. Najlepiej dobrać taki, w którym telefon będzie najwygodniej leżał, bez żadnych ucisków czy luk, które umożliwią wypadanie smartfona w trakcie podróży.

Dodatkowe elementy, które może posiadać uchwyt do smartfonów to przede wszystkim indukcyjne ładowanie. Jest ono bardzo przydatne, jeśli tylko telefon jest wyposażony w taką funkcję. Jeśli nie, należy postawić na tradycyjne rozwiązanie z kablem.

Należy także zwrócić uwagę na sposób mocowania uchwytu. Taki można przypiąć na szybę, do kratki czy też do deski rozdzielczej. Wszystko zależy od tego, ile miejsca jest w samochodzie oraz co da największy komfort kierowcy. Z reguły polecane są uchwyty do smartfonów na szybę. Te zapewniają najbezpieczniejszą jazdę, bez odrywania oczu od drogi przed samochodem.

Gdzie kupić uchwyt do smartfona?

Kupno wymarzonego uchwytu nie jest niczym trudnym. Wystarczy jedynie wziąć pod uwagę opisane wyżej aspekty i potrzeby. Uchwyty do smartfonów na hamamobile.pl dostępne są w różnych wielkościach, kolorach i z różnymi sposobami mocowania. Takie założenie uchwytu nie jest trudne ani problematyczne, wystarczy jedynie działać zgodnie z instrukcją, aby w kilka minut mieć swój uchwyt do smartfona, który ułatwi i uprzyjemni jazdę.