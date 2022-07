Poniedziałek 18 lipca 2022 Core i5-13600K wyprzedza o 40% Core i5-12600K w testach wielowątkowych

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:14 W sieci pojawił się wynik testu wydajności wersji Quality Sample przyszłego procesora Core i5-13600K z serii Raptor Lake-S. Quality Sample to ostatnia przedprodukcyjna wersja procesora, mająca parametry prawdopodobnie identyczne jak przyszłe wersje sklepowe. Core i5-13600K QS wyposażony jest w 6 wydajnych rdzeni Raptor Cove oraz 8 efektywnych rdzeni Gracemont. Jest to więc procesor 14 rdzeniowy i 20 wątkowy, mający o 4 efektywne rdzenie więcej niż Core i5-12600K. Taktowanie wydajnych rdzeni w trybie wielowątkowym to 5,1 GHz, a rdzeni efektywnych 4,0 GHz.



Obie wartości są o 600 MHz wyższe niż w Core i5-12600K, co wraz z większą liczbą rdzeni efektywnych przekłada się na wyraźnie wyższą wydajność wielowątkową procesora Core i5-13600K.



W teście CPU-Z, wersja Quality Sample Core i5-13600K uzyskała wynik jednowątkowy 830 punktów, i wynik wielowątkowy 10031 punktów - pierwsza wartość jest o prawie 10 procent, a druga o 40 procent wyższa, niż uzyskiwana przez Core i5-12600K.



W Cinebench R23 wersja Quality Sample Core i5-13600K uzyskała wynik jednowątkowy 1987 punktów, i wynik wielowątkowy 24420 punktów. W tym przypadku wynik jednowątkowy jest ponad 5 procent wyższy, a wielowątkowy o 40 procent wyższy niż uzyskiwany przez Core i5-12600K.



Limit PL2 wersji Quality Sample Core i5-13600K był ustawiony na 173W, względem 150W w Core i5-12600K.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.