GeForce RTX 4090 z wynikiem prawie 20000 pkt w 3DMark Time Spy

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 21:52 (1) Obecna generacja kart graficznych od Nvidii, czyli GeForce RTX serii 3000 nie przyniosła bardzo dużego wzrostu wydajności w porównaniu do swoich poprzedników. Dla przykładu GeForce RTX 3090 okazał się w zależności od rozdzielczości o 40-50 procent bardziej wydajny niż poprzedni GeForce RTX 2080 Ti, czemu być może częściowo winny był 8nm proces litograficznych Samsunga, który nie pozwolił na zwiększenie częstotliwości taktowania GPU ponad 2 GHz. Inaczej ma być tym razem, kiedy debiutować będzie seria GeForce RTX 4000 o nazwie kodowej Ada Lovelace.



Nowa seria kart wykorzysta procesory graficzne wytwarzane przez TSMC w litografiach 4nm i 5nm, które otrzymają o około 2/3 więcej procesorów strumieniowych, oraz będą taktowane z dużo wyższymi częstotliwościami (Boost przekraczający 2,5 GHz).



Efektem tego ma być bardzo duży wzrost wydajności nowych kart - porównaniu do obecnych GeForce RTX 3000 karty GeForce RTX 4000 przyniosą dużo większy wzrost wydajności, niż wzrost wydajności jaki zaoferowały karty GeForce RTX 3000 na tle serii GeForce RTX 2000.





Informatorzy znani z licznych przecieków na temat kolejnych kart graficznych donoszą, że obecne próbki inżynierskie kart GeForce RTX 4090 uzyskują prawie 20 000 punktów w benchmarku 3DMark Time Spy. Dla porównania GeForce RTX 3090 uzyskuje około 10100 punktów, a GeForce RTX 3090 Ti uzyskuje około 10500 punktów.



Wynik GeForce RTX 4090 jest więc prawie dwukrotnie wyższy, ale trzeba pamiętać że jest to wersja przedprodukcyjna, dodatkowo testowana na wczesnej wersji sterowników. Sklepowy GeForce RTX 4090 może osiągać lepszy rezultat, zwłaszcza że według planów Nvidia, karta ma być co najmniej dwukrotnie bardziej wydajna niż najszybszy GeForce z serii Ampere.



