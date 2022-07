Poniedziałek 18 lipca 2022 Niezbędne programy dla web developera - bez czego się nie obejdziesz?

Program do darmowych audytów SEO



Na stronie https://audytyseo.pl/ odnaleźć można szczegółowe informacje na temat audytów SEO. Jednym z najbardziej przydatnych darmowych narzędzi do realizowania audytów jest Google Analytics. Umożliwia on badanie struktury ruchu na stronie, a także analizy ruchu organicznego. Dodatkowo można sprawdzić także obecne wskaźniki, takie jak współczynnik odrzuceń, ale także ilość odwiedzanych stron. Google Analytics umożliwia szybką analizę pod względem historii w wyszukiwarce. Można dzięki temu poznać profil użytkowników, uzyskać informacje na temat ruchu, a także sprawdzić dane statystyczne strony.



Edytory kodu – niezbędne w pracy web dewelopera



Aby zacząć pisanie pierwszego kodu najpierw należy wybrać edytor, w którym będzie można to zrobić. Możliwości są szerokie, szczególnie polecane są z kolei bezpłatne edytory, które posiadają szereg układów i funkcji. Jednym z najbardziej popularnych jest Visual Studio Code. Prace na nim można zacząć nawet bez instalacji. Nie wymaga on konfiguracji ani też wprowadzenia żadnych specjalnych ustawień. Kolejnym programem jest Atom, również całkowicie darmowy, natomiast otwarty kod źródłowy dostępny jest w GitHubie. Dlatego każdy programista, który zna język JavaScript, będzie mógł z łatwością poszerzyć go o dodatkowe funkcje.



Wtyczki edytorów kodu – bezpłatne programy



Aby sprawdzić proces kodowania, warto wykorzystać dodatkowe wtyczki. Niektóre spośród edytorów mają zainstalowane fabrycznie, zaś inne wymagają pobrania ręcznego. Przykładem są:



• Emmet, który przyspiesza proces pisania kodu HTML, dzięki automatycznemu uzupełnianiu znaczników.

• ESLint, sprawdzający na bieżąco kod oraz wskazujący wszystkie błędy. Niektóre spośród błędów poprawiane są automatycznie.

• Bookmarks – aby nie wpisywać pomiędzy liniami kodu komentarzy, można skorzystać ze specjalnej wtyczki do zakładek. Wówczas komentarze zostaną dodane w dowolnej linii kodu, co dodatkowo zostanie wysłane w notatce, czyli przypomnieniu.



Najlepsze edytory online



Aby nie pobierać plików oraz nie zakładać konta można skorzystać z narzędzi dostępnych online. Jest to między innymi CodePen, będący jednym z najpopularniejszych edytorów online. Posiada trzy okna dla CSS, HTML oraz JS. Dodatkowo program ma narzędzia umożliwiające sprawdzanie oraz szybkie wykazywanie błędów. Każda sekcja pokazywana jest oddzielnie, jednak widoczny jest również efekt całościowy. Jeszcze bardziej zaawansowanym programem jest JSFiddle. Umożliwia on pracę podczas oceny kodu, przy aplikacjach, udostępnianiu fragmentów kodu czy też z podczas współpracy z innymi deweloperami. Składa się z sekcji dla JS, CSS HTML, a także panelu, gdzie widoczny jest rezultat zapisanego kodu.



