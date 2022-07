Poniedziałek 18 lipca 2022 Oprogramowanie Prestashop i jego możliwości

Prestashop jest jednym z najczęściej spotykanych narzędzi do tworzenia sklepów internetowych. Z poniższego artykułu można poznać, jakie dokładnie możliwości oferuje swoim użytkownikom. Zapraszamy do lektury!













Prestashop - co to takiego?



Jest to narzędzie e-commerce dedykowane twórcom sklepów internetowych. Umożliwia ono stworzenie takiego miejsca od podstaw. Nie jest do tego wymagana jakakolwiek wiedza techniczna. Narzędzie jest tak proste w obsłudze, że każdy powinien poradzić sobie z jego obsługą.



Narzędzie powstało w modelu OpenSource. Oznacza to, że producent udostępnia użytkownikom kod źródłowy narzędzia. Daje im także prawo dowolnego modyfikowania go. Dzięki temu oprócz podstawowej wersji Prestashop istnieją także tysiące stworzonych przez społeczność rozszerzeń.



Promocja sklepu



Mówi się, że reklama jest dźwignią handlu. Jak najbardziej! Przecież nikt nie będzie kupował w sklepie, o którym wie tylko jego właściciel. Prestashop pozwala kompleksowo zająć się tą kwestią. Jego moduły SEO pozwolą zwiększyć widoczność w sieci. Dodatkowe narzędzia umożliwią audyt SEO, który wykryje ewentualne luki. W ofercie znajdują się także narzędzia pozwalające na dobór fraz kluczowych czy tagów.



Personalizacja sklepu



Z pomocą Prestashop można nadać sklepowi praktycznie dowolny wygląd. Można wybrać jeden z gotowych motywów. Są one przygotowane przez fachowych grafików. Zoptymalizowano je także pod kątem UX, czyli doświadczenia użytkownika.



Można także wybrać, jakie języki będą dostępne w sklepie. Prestashop oferuje naprawdę wiele wariantów. W zależności od ustawień sklep może być dostępny w większości powszechnie używanych języków.

Personalizować można także dostępne w sklepie produkty. Jest to szczególnie ważne dla przedsiębiorców oferujących produkty wykonywane na zamówienie. Jednak także ci oferujący jedynie różne wersje tego samego produktu odniosą korzyści z tej funkcji. Sklepy presta oferują wiele modułów, dzięki którym nasz sklep nabierze unikatowego wyglądu i funkcjonalności.



Płatności



Prestashop jest w stanie obsłużyć wszystkie powszechnie wykorzystywane metody płatności. Obsłuży także kursy walut w czasie rzeczywistym. Zatem można dzięki niemu dotrzeć ze swoją ofertą w prawie każdy zakątek kuli ziemskiej.



Obsługa klienta



Prestashop umożliwia także kompleksową obsługę kontaktów z klientami. Od wymiany wiadomości, na przykład z pytaniami, po składanie reklamacji.



W zakresie komunikacji z klientem Prestashop oferuje także pełną obsługę newsletterów. Od odpowiedniego przygotowania wiadomości po jej wysyłkę. Z powodzeniem przeprowadzi także proces zapisywania się na newsletter i rezygnacji z niego.



Narzędzia pozwala również wysyłać powiadomienia SMS o statusie zamówienia. Jest to absolutna konieczność w dzisiejszych czasach. Klienci lubią być informowani na bieżąco. A telefon to najczęściej używane przez nich urządzenie elektroniczne.



Podsumowanie



Powyżej dokonano krótkiego przeglądu funkcji Prestashop. Oprogramowanie Prestashop i jego możliwości są jednak znacznie szersze. Ze względu na stale powstające moduły istnieje łącznie ponad trzysta oferowanych funkcji. Od prostych po naprawdę zaawansowane. Z Prestashop każdy znajdzie coś dla siebie.



K O M E N T A R Z E

... (autor: power | data: 23/07/22 | godz.: 15:12 )

Jezeli trzeba placic za kod to jakie to OpenSource?



dokladnie (autor: henrix343 | data: 23/07/22 | godz.: 23:39 )

trzeba tez pamietac, ze OS nie zwalnia z nauki, bo OS samo w sobie za duzo nie zrobi. Dobre SEO, SEM, UX i kod nie sa tanie. A jak ich nie rozumiesz to nei wiesz za co placisz i dostajesz chlam.



Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.