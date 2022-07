Pożyczka przez czat - nowa jakość w sektorze pozabankowym?

Przedsiębiorstwa pożyczkowe dokładają wszelkich starań, aby oferowane przez nie usługi wyróżniały się ekspresowym tempem rozpatrywania wniosków oraz jak najmniejszą liczbą wymaganych procedur. Jednym z ostatnich trendów w tym zakresie jest błyskawiczna, bezkontaktowa pożyczka przez czat, gwarantująca minimum formalności przy maksymalnym bezpieczeństwie. Dlaczego warto pochylić się nad taką ofertą?









Pożyczka przez czat wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów

Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce preferencje i upodobania konsumentów uległy diametralnej zmianie. Szybko przyzwyczailiśmy się, że coraz więcej spraw możemy załatwić sprzed własnego fotela i bez wychodzenia z domu. Pandemiczne obostrzenia pokazały, że firmy stawiające dotychczas wyłącznie na pracę stacjonarną, doskonale odnajdują się w realiach modelu zdalnego bądź hybrydowego. Pożyczka przez czat – najnowsza propozycja sektora pozabankowego – ukazuje pełnię potencjału nowoczesnych produktów finansowych.

Innowacyjna i szybka pożyczka przez czat jest dostępna z dowolnego miejsca z dostępem do internetu. O dodatkowe środki można wnioskować za pomocą smartfonu, laptopa, komputera stacjonarnego czy tabletu. Proces ubiegania się o pożyczkę przebiega poprze dedykowany czat, w którym czas wymagany do rozpatrzenia wniosku został skrócony do minimum. Równie szybko otrzymamy decyzję kredytową, którą poznamy nawet w kilka minut po przesłaniu niezbędnych dokumentów – pieniądze trafią na nasze konto już w kwadrans.

Czy pożyczka przez czat jest wystarczająco bezpieczna?

Ponieważ pożyczka przez czat może przebiegać bez bezpośredniego kontaktu z doradcą finansowym, proces jej przyznawania może budzić wątpliwości pożyczkobiorców. Nic bardziej mylnego – pożyczkodawcy oferujący tego typu usługę sprawdzają sytuację klientów za pośrednictwem bazy BIK oraz BIG. Aby uzyskać środki, należy posiadać 500 złotych dochodu miesięcznie oraz wykazywać nienaganną historię kredytową.

Sama umowa zawierana jest telefonicznie lub za pomocą kuriera. Tożsamość wnioskodawcy jest weryfikowana przy pomocy usługi Kontomatik – to narzędzie, za pomocą którego klient potwierdza informacje na swój temat, wykorzystując do tego celu swoje konto bankowe. Warto podkreślić również, że wszelkie dane wrażliwe są wykorzystywane przez pożyczkodawcę wyłącznie na etapie zawierania umowy – po dopełnieniu formalności są one chronione z najwyższą starannością.

TAKTO Easy – pożyczka przez czat od TAKTO Finanse

Zastanawiasz się, który z działających na polskim rynku pożyczkobiorców zapewnia dostęp do innowacyjnej usługi, jaką bez wątpienia pożyczka przez czat? Zapoznaj się z produktem finansowym marki TAKTO – przedsiębiorstwa pożyczkowego, specjalizującego się w zobowiązaniach długoterminowych.

Pożyczka przez czat od TAKTO Finanse może opiewać nawet na 10 000 złotych i może być podzielona na dogodną liczbę rat, wynoszącą od 6 do aż 40 płatności. Już dziś odwiedź stronę marki TAKTO i przekonaj się, że pożyczka za pomocą dedykowanego czatu to nowa jakość na rynku przedsiębiorstw pozabankowych.