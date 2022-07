Czwartek 14 lipca 2022 Bootcamp czy samodzielna nauka - czyli krótki poradnik o tym jak uczyć nauczyć się programować

Bootcamp czy samodzielna nauka - czyli krótki poradnik o tym jak uczyć nauczyć się programować

Praca w branży IT wiąże się nie tylko z wyjątkowo wysokimi zarobkami, ale również także stabilnością zatrudnienia. Specjaliści IT posiadający odpowiednie kompetencje bez trudu znajdą dobrze opłacane stanowisko pracy. Wiele osób, które myśli o rozpoczęciu kariery w IT, zastanawia się nad tym, w jaki sposób pozyskać potrzebne umiejętności. Lepiej jest wziąć udział w bootcampie czy też samodzielnie uczyć się podstaw programowania w domu? Oto krótki poradnik w którym tłumaczymy, jak nauczyć się programować.







Studia informatyczne - czy warto je ukończyć?

Aby rozpocząć karierę w IT, trzeba spełnić szereg określonych wymagań. Kwestia zdecydowanie najistotniejsza to umiejętność programowania i znajomość określonych technologii. Wielu kandydatów zastanawia się nad tym, w jaki sposób pozyskać wszystkie niezbędne umiejętności na tym stanowisku pracy.

W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że bardzo wielu pracodawców wymaga od potencjalnych pracowników ukończenia studiów wyższych na kierunku informatyka, telekomunikacja bądź pokrewnym. W ciągu 5 lat studiów można zdobyć podstawową wiedzę w zakresie programowania, jednakże jest to dopiero początek nauki zawodu. Mimo wszystko, dyplom magistra informatyki może znacząco zwiększyć nasze szanse na uzyskanie zatrudnienia podczas rekrutacji.



Kurs, bootcamp czy samodzielna nauka? Odpowiadamy!

Aby pozyskać praktyczną wiedzę i umiejętności, należy przede wszystkim brać udział w bootcampach i kursach. Równie istotne jest samodzielne korzystanie z wielu dostępnych materiałów, które możemy znaleźć w internecie. Bootcampy i kursy mają za zadanie przede wszystkim przygotować uczestników do pracy w charakterze programisty. Program zajęć może być mocno zróżnicowany. Istnieją bootcampy dla początkujących jak i bardziej zaawansowane. W tym drugim przypadku uczestnicy mają możliwość poznać szczegółowe informacje na temat konkretnych języków i technologii, na przykład JavaScript, C## i tak dalej.

Czym różnią się bootcampy od tradycyjnych kursów? Najważniejsza różnica dotyczy przede wszystkim czasu trwania. Bootcampy trwają zazwyczaj kilka miesięcy, zaś niektóre mogą trwać nawet rok - dzięki temu ich uczestnicy mają pewność, że pozyskają całą niezbędną wiedzę, a prowadzący udzielą w razie potrzeby wszelkich niezbędnych informacji. Przez wiele osób bootcampy uznawane są za najbardziej efektywny sposób na pozyskanie umiejętności potrzebnych do pracy w branży IT.



Tworzenie własnych projektów to podstawa

Absolutną podstawą przy efektywnej nauce programowania musi być tworzenie własnych projektów. Oczywiście, nie muszą to być projekty bardzo zaawansowane. Najważniejsze, aby dana osoba uczyła się rozwiązywać pewne problemy oraz tworzyć aplikacje atrakcyjne wizualnie i funkcjonalne.

Początkowo będzie trzeba nauczyć się podstaw programowania oraz poznać elementy struktury danego języka. Wraz z upływem czasu i realizacją kolejnych projektów nasze umiejętności programistyczne z pewnością będą coraz większe.

