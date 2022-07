Poniedziałek 25 lipca 2022 MediaTek z Tajwanu będzie zamawiał układy scalone w USA u Intela

Autor: Zbyszek | źródło: MediaTek/Intel | 16:15 MediaTek to firma zajmująca się tworzeniem układów scalonych stosowanych m.in. w urządzeniach mobilnych, telekomunikacyjnych i telewizorach. Firma ma siedzibę na Tajwanie i dotychczas zamawiała wyprodukowanie swoich układów scalonych głównie u Samsunga lub TSMC. Teraz do grona producentów, którzy będą produkować chipy MediaTeka dołączy też Intel. Obaj producenci poinformowali o zawarciu umowy, w ramach której układy scalone MediaTeka będą wytwarzane przez Intel Foundry Services, czyli dział Intela zajmujący się produkcją układów scalonych na zamówienie firm trzecich.



Dział Intel Foundry Services został powołany wiosną 2021 roku, decyzją nowego szefa Intela, Pata Gelsingera. Zdecydował on wówczas o podjęciu działań mających zaowocować powrotem Intela na fotel najlepszego producenta układów scalonych. W tym celu Pat Gelsinger zapowiedział wzrost wydatków na badania i rozwój, przyspieszenie opracowania kolejnych procesów litograficznych, oraz budowę kilku nowych fabryk układów scalonych w USA i Europie. Nowy szef Intela zdecydował wówczas, że firma będzie też zamawiać niektóre układy scalone u TSMC, a jednocześnie stanie się też konkurencją dla TSMC i udostępni moce produkcyjne fabryk Intela firmom trzecim w ramach usług Intel Foundry Services.



Intel bardzo długo rozwijał swoją 14nm litografię, z której obecnie korzysta w niewielkim stopniu. Producent posiada wiele fabryk 14nm chipów i to właśnie ta litografia jest obecnie udostępniania firmom trzecim. W przyszłości możliwość zamawiania chipów u Intela zostanie też rozszerzona o litografię 10nm, a następnie o zaawansowaną litografię 20A, która ma konkurować z procesem 2nm od TSMC.



