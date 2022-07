Poniedziałek 25 lipca 2022 Intel Core 13. generacji bez przyrostu IPC, debiut 17 października

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:29 (2) Jesienią na rynku zadebiutują nowe procesory Intel Core 13. generacji, noszące nazwę kodową Raptor Lake-S. Będą one zasadniczo ulepszoną wersją dotychczasowych Core 12. generacji (Alder Lake-S) - będą wyżej taktowanie, wyposażone w więcej pamięci podręcznych oraz wydajne rdzenie Raptor Cove (usprawnione Golden Cove) i dwukrotnie więcej - bo 16 efektywnych rdzeni Gracemont. W sieci właśnie pojawiły się nowe informacje na temat tych procesorów, oraz daty ich premiery rynkowej. Intel udostępnił dla producentów dokumentację TMA (Top-down Microarchitecture Analysis) rdzeni Raptor Cove.



Wynika z niej, że rdzenie Raptor Cove mają identyczną mikro architekturę wewnętrzną jak Golden Cove, i nie przyniosą żadnego wzrostu wskaźnika IPC względem Golden Cove. Zawierają jednak optymalizacje z dziedziny oszczędzania energii, częstotliwości taktowania i bezpieczeństwa. Jeśli informację dotyczące braku wzrostu wskaźnika IPC potwierdzą się, to rdzenie Raptor Cove będą mieć praktycznie identyczny wskaźnik IPC jak rdzenie ZEN 4 przygotowane przez AMD - obecne rdzenie Golden Cove mają o 10-12 procent wyższy wskaźnik IPC niż ZEN 3, a rdzenie ZEN 4 mają przynieść około 10 procentowy wzrost IPC względem ZEN 3.



Równolegle pojawiają się informacje, że procesory Core 13. generacji w wersjach "K" z odblokowanym mnożnikiem zostaną zaprezentowane 28 września podczas wydarzenia Intel Innovation 2022, a ich oficjalna premiera i debiut rynkowy został zaplanowany na 17 października tego roku. Wraz z nowymi procesorami zadebiutują też płyty główne z chipsetem Z790.



Natomiast w styczniu 2023 roku nastąpić ma debiut tańszych płyt głównych z chipsetami H770 i B760, oraz procesorów Core 13. generacji z zablokowanym mnożnikiem i niższymi wskaźnikami TDP.



no ładnie (autor: celorum | data: 25/07/22 | godz.: 19:57 )

I oni chcą podnieść ceny o 20%? Za kotlety?



@celorum (autor: Saturn64 | data: 25/07/22 | godz.: 21:33 )

Oni zachowają praktycznie ten sam poziom cen co w 12 generacji. Podniosą ceny jedynie o wskaźnik inflacji (przewidywany w październiku na 18%) :)



