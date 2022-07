Poniedziałek 25 lipca 2022 Układ Navi 31 jest znacznie mniejszy niż Navi 21

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:47 Jeszcze w tym roku zadebiutują pierwsze karty graficzne Radeon kolejnej generacji, wykorzystujące układy scalone GPU wytwarzane w litografii 5nm i zbudowane na bazie architektury RDNA 3. Największym z nich będzie Navi 31, mający dysponować według nieoficjalnych informacji liczbą 12288 procesorów strumieniowych. Według nowych doniesień, powierzchnia tego układu scalonego wynosi około 365 mm2. To znacznie mniej niż dotychczasowy chip Navi 21 stosowany w kartach z serii Radeon RX 6800 i 6900 - jego powierzchnia wynosi 520 mm2.



Sytuację zmienia jednak inna budowa układów graficznych Nav 31 i Navi 32 - będą to konstrukcje typu MCM, składające się z kilku połączonych ze sobą chipów. W przypadku Navi 31, główny układ scalony o powierzchni około 365 mm2 będzie otoczony 6 dodatkowymi mniejszymi chipami krzemowymi zawierającymi łącznie 384 MB pamięci Infinity Cache oraz interfejsy pamięci GDDR6. Powierzchnia całego zestawu siedmiu układów scalonych ma być zbliżona do powierzchni monolitycznego układu Navi 21.



