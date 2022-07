Środa 27 lipca 2022 Apple i AMD zrezygnowały z chipów Intela

Autor: Zbyszek | źródło: iFixit | 14:12 (1) Poza procesorami Intel wytwarza również szereg innych mniejszych układów scalonych przeznaczonych do stosowania w laptopach i komputerach. Są to m.in. kontrolery sieci przewodowej i bezprzewodowej, oraz kontrolery magistral USB i Thunderbolt. W efekcie nawet jeśli laptop nie opierał się na procesorze Intela, to z wysokim prawdopodobieństwem i tak zawierał jakiś inny komponent krzemowego giganta. Tymczasem iFixit donosi, że w ostatnim czasie Apple i AMD zdecydowały się zerwać z tą praktyką i porzucić kontrolery dostarczane przez Intela.



Okazuje się, że laptopy MacBook z procesorami M2, w odróżnieniu od starszego modelu nie mają już kontrolera USB 4 dostarczanego przez Intela - został on zastąpiony przez autorski kontroler Apple.



W przypadku laptopów z procesorami Ryzen, modele laptopów z procesorami z rodziny Rembrandt (seria Ryzen 6000) także nie posiadają już kontrolerów dostarczanych przez Intela - w przypadku kontrolera USB w miejsce kontrolera od Intela stosowany jest kontroler KB8001 szwajcarskiej firmy Kandou, a w przypadku kontrolera sieci WiFi i Bluetooth stosowany jest autorski kontroler AMD RZ608 opracowany przez AMD przy wsparciu MediaTek.



Akurat Wi-Fi i BT szkoda... (autor: Kenjiro | data: 27/07/22 | godz.: 14:36 )

Bo kontrolery Intela są jednymi z najlepszych, a sterowniki Mediateka i ich stabilność są, delikatnie mówiąc, "takie se".



