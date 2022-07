Środa 27 lipca 2022 Radeon RX 6500XT w wersji 8 GB od Sapphire

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 14:27 W styczniu firma AMD wprowadziła na rynek nową tanią kartę graficzną z serii RDNA 2. Jest to wyceniony na 199 USD Radeon RX 6500 XT, który dysponuje 4GB pamięci GDDR6 18 Gbps (przepustowość 144 GB/s) oraz chipem Navi 24 wytwarzanym w litografii 6nm, z 16 blokami CU (1024 procesory strumieniowe) i wysokim taktowaniem wynoszącym faktycznie 2,7-2,8 GHz podczas obciążenia grami 3D. Według testów karta zapewnia około 50% wydajności oferowanej przez droższy model Radeon RX 6600 XT, a w porównaniu do starszych kart jej wydajność odpowiada kartom Radeon RX 580 i 590, Radeon RX 5500 XT, GeForce GTX 1060 6GB i GeForce GTX 1650 Super.



Osoby, dla których 4 GB pamięci to mało, mogą zainteresować się najnowszą propozycją firmy Sapphire - jes to to Radeon RX 6500XT Pulse w wersji z 8 GB pamięci. W odróżnieniu od wersji referencyjnej, karta ma cztery dodatkowe kostki pamięci dodane po drugiej stronie laminatu, oraz lekki fabryczny OC - taktowanie Boost podniesiono o 70 MHz z 2615 do 2685 MHz. Efektem ubocznym obu modyfikacji jest niestety wzrost wskaźnika TBP ze 107W do 130W, co wynika zarówno z obecności dodatkowych kostek pamięci jak i nieco wyższego taktowania.



Zainteresowanym zakupem karty Radeon RX 6500XT (i Radeon RX 6400) przypominamy, że obie karty najlepiej montować na płycie głównej z interfejsem PCI-Express 4.0. Karty mają złącze PCI-Expresss 4.0 x16 z aktywnymi tylko 4 liniami PCI-Express, i zainstalowanie ich w płycie głównej ze złączem PCI-Express 3.0 x16 obniża wydajność kart o około 10 procent.







