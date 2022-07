Środa 27 lipca 2022 5 sierpnia AMD planuje prezentację płyt głównych z gniazdem AM5

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 14:31 Już tylko tygodnie dzielą nas do debiutu nowych procesorów AMD Ryzen i nowej platformy procesorowej dla komputerów stacjonarnych. Będą to procesory Ryzen serii 7000 (nazwa kodowa Raphael) z rdzeniami ZEN 4 wytwarzanymi w litografii 5nm, które będą obsługiwać pamięci DDR5 i pasować do nowego gniazda AM5 o konstrukcji typu LGA. Firma AMD rozesłała właśnie zaproszenie na wydarzenie o nazwie Meet the Experts, które odbędzie się 5 sierpnia. Jest to przeznazcona dla dziennikarzy prezentacja on-line płyt głównych z podstawką AM5, przygotowana przez AMD we współpracy z producentami płyt głównych.



Co ciekawe, w opisie prezentacji znalazło sie sformułowanie, że jest to wydarzenie wspierające "odbyłą się premierę procesorów Ryzen 7000", które sugeruje, że wspomiane procesory powinny zadebiutować przed 5 sierpnia. Jest to prawdopodobnie bląd działu marketingu, który przygotowywał zaproszenie na wydarzenie Meet the Experts - firma AMD wcześniej oficjalanie zapowiadała debiut procesorów Ryzen 7000 na jesień tego roku. Chyba, że plany zostały zmienione, i teraz AMD planuje, aby ta premiera była zaskozceniem i odbyła się z nienacka jeszcze początkiem sierpnia...







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.