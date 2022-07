Środa 27 lipca 2022 AMD EPYC 9664 - specyfikacja wersji ES flagowego procesora z 96 rdzeniami

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 21:56 Obecnie dla serwerów AMD oferuje swoje procesory EPYC trzeciej generacji z serii Milan, wytwarzane w litografii 7nm i posiadające do 64 rdzeni z architekturą ZEN 3. Jeszcze w tym roku w ofercie AMD pojawi się nowa, 4. generacja procesorów EPYC, znana pod nazwą kodową Genoa. Będą to procesory wyposażone w maksymalnie 96 rdzeni ZEN 4 wytwarzanych w litografii 5nm, oraz zgodne z nową podstawką Socket SP5 (6096 pinów) i pamięciami typu DDR5. Wraz z ich premierą AMD zmieni nazewnictwo - podczas gdy poprzednie trzy generacje procesorów EPYC miały numerację 7000, nowe procesory EPYC 4. generacji o trzymają numerację 9000.



Flagowym modelem zostanie EPYC 9664. Do sieci przedostała się specyfikacja wersji przedprodukcyjnej (ES) tego procesora. Charakteryzuje się ona taktowaniem bazowym 2,25 GHz i taktowaniem Turbo 3,8 GHz, przy wskaźniku TDP 400W. Chip ma też 96 x 1 MB pamięci L2 i 384 MB pamięci L3.



Dla porównania najbardziej wydajny EPYC 3. generacji, 64-rdzeniowy EPYC 7763 ma taktowanie bazowe 2,45 GHz i taktowanie boost 3,5 GHz, oraz 64 x 0,5 MB cache L2 i 256 MB cache L3, przy wskaźniku TDP 280W. W porównaniu do niego próbka inżynierska EPYC 9664 oferuje o 50 procent więcej rdzeni, wyższe taktowania Boost, ale przy 42 procent wyższym wskaźniku TDP. W wersji finalnej częstotliwości taktowania powinny być jednak wyższe - częstotliwości taktowania procesorów EPYC 4. generacji mają przyrosnąć o około 0,5 GHz względem obecnej generacji procesorów serwerowych AMD.



