Chiny mają już własny 7nm proces litograficzny

Autor: Zbyszek | źródło: TechInsights | 22:14 Chiny od dłuższego czasu dążą do uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców układów scalonych, a sankcje wprowadzone przez administrację USA drastycznie ten proces przyspieszyły. Kraj odcięty od dostaw wieli zachodnich technologii zdecydował się przed 2-3 laty na wpompowanie w rodzimych producentów układów scalonych absurdalnych ilości pieniędzy oraz hurtowy zakup starszych maszyn do litografii, które pozwolą przetrwać trudny okres. Równocześnie chińskie firmy podjęły przyspieszone prace związane z uruchomieniem własnych bardziej zaawansowanych litografii. Już w 2020 roku producenci tacy jak SIMC dysponowali własną w pełni niezależną od innych 28nm litografią, a w 2021 roku do tego grona dołączył proces litograficzny 14nm.



To właśnie do SIMC produkcję swoich układów scalonych przeniósł w ubiegłym roku Huaweii, który nie mogąc zamawiać chipów w TSMC skorzystał z14nm litografii od SIMC.



Teraz chiński producent SIMC (Semiconductor Manufacturing International Corporation) rozpoczął produkcję układów scalonych typu ASIC o nazwie MinerVa Bitcoin przeznaczonych do wydobywania kryptowalut. Są one wytwarzane w najnowszej litografii SIMC, jaką jest proces 7nm. MinerVa Bitcoin to dość małe chipy, mające rozmiary 4,6mm x 4,2 mm i powierzchnię około 20 mm2. Są one montowane na płytkach drukowanych w większych ilościach jednocześnie, tworząc tzw. koparki kryptowalut.



Powszechnie sądzi się, że 7nm proces litograficzny SIMC może być kopią 7nm litografii TSMC. Wynikać to może z tego, że Chiny w ostatnich latach prowadziły szpiegostwo technologiczne, m.in. zatrudniając w fabrykach TSMC opłaconych szpiegów, którzy wykradali stamtąd dokumentację techniczną. Jednak 7nm proces litograficzny SIMC, pomimo podobnej gęstości do 7nm litografii TSMC może mieć gorsze parametry dotyczące uzysku i wydajności tranzystorów - co jest pochodną embarga na bardziej zaawansowane maszyny do produkcji układów scalonych i konieczności wytwarzania 7nm chipów na starszych liniach technologicznych, niż używane do tego celu przez TSMC.



Chiny są jednak świadome tego problemu, i po wprowadzeniu przez administrację USA sankcji technologicznych zaczęły rozwój własnych maszyn do wytrawiania układów scalonych, które docelowo mają zastąpić starsze maszyny pozyskane z innych krajów.









