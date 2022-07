Środa 27 lipca 2022 Fatalne wyniki finansowe i strata Intela w 2. kwartale 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 23:41 Intel przedstawił wyniki finansowe odnotowane w pierwszym kwartale 2022 roku. Są one znacznie niższe od prognozowanych, i niższe niż we wcześniejszych kwartałach. Przychód wyniósł 15,3 mld USD, względem 18,5 mld USD w 1. kwartale 2022 roku i 19,6 mld USD w 2. kwartale 2021 roku. Oznacza to spadek przychodu o 17 procent względem poprzedniego kwartału i o 22 procent względem tego samego kwartału przed rokiem. W efekcie Intel odnotował pierwszą o kilkunastu lat stratę, w wysokości 0,5 mld USD. Dla porównania w poprzednim kwartale firma odnotowała zysk netto w wysokości 3,4 mld USD, a w tym samym kwartale przed rokiem zysk netto wyniósł 5,2 mld USD.



Za znaczący spadek przychodu odpowiadają głównie słabe wyniki dwóch działów Intela. Dział Client Computing, dostarczający procesory na rynek konsumencki, odnotował przychód w wysokości 7,7 mld USD, względem 9,3 mld. USD w 1. kwartale 2022 i 10,1 mld USD w 2. kwartale 2021. Dział Data Center and AI dostarczający procesory i inne urządzenia serwerowe odnotował przychód w wysokości zaledwie 4,4 mld USD, względem 6,03 mld. USD we wcześniejszym kwartale i 6,5 mld USD w tym samym kwartale 2021 roku.



Dział Network And Edge, obejmujący funkcjonujący do końca 2021 roku dział urządzeń Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz inną działalność Intela w obrębie rozwiązań sieciowych wygenerował przychód w wysokości 2,3 mld USD (względem 2,21 mld. USD w poprzednim kwartale), a dział Mobileye dostarczający układy scalone i technologie dla samochodów wygenerował przychód 460 mln USD (wzrost z 394 mln USD w poprzednim kwartale).



Dział Accelerated Computing Systems and Graphics obejmujący karty graficzne dla konsumentów i dla serwerów uzyskał przychód 186 mln USD (spadek z 219 mld USD w 1. kwartale), a dział Intel Foundry Services obejmujący wytwarzanie układów scalonych dla odbiorców zewnętrznych uzyskał przychód 122 mln USD (spadek z 283 mln USD w 1. kwartale).



W efekcie słabego wyniku finansowego Intel zrewidował prognozę finansową na cały 2022 roku - obecnie producent spodziewa się w 2022 roku przychodu w wysokości 65-68 mld USD, względem prognozowanych wcześniej 76-79 mld USD. Po ogłoszeniu wyników za 2. kwartal ceny akcji Intela spadały na giełdzie o blisko 10 procent.



