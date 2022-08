Jakie przedsiębiorstwa najwięcej zyskają na outsourcingu IT?

Na czym polega outsourcing IT?

Najprościej mówiąc, jest to usługa dostarczana przez zewnętrzne firmy, która wykonuje konkretne działania związane z IT. Coraz większą popularność tego rozwiązania przypisuje się rosnącym kosztom posiadania wewnętrznego działu informatycznego oraz wysokiemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi. Warto zainwestować w zewnętrzną obsługę informatyczną firm, jak i gdy potrzebujemy stałego wsparcia IT oraz gdy planujemy działania, które bez dodatkowej pomocy mogą zająć zbyt dużo czasu.

Stałe wsparcie

Długa współpraca z outsourcingiem IT jest szczególnie korzystna dla małych firm. Wtedy powierza się wszelkie działania związane z obsługą informatyczną zewnętrznemu wykonawcy. Możemy być spokojni, ponieważ dysponujemy ciągłą pomocą w razie awarii oraz mamy przydzielonego opiekuna, który czuwa nad bezpieczeństwem. Może on zadbać o to, by praca w chmurze przebiegała bezpiecznie oraz o odpowiedzialne przydzielanie odpowiednich dostępów. Administracja serwerami oraz budowa sieci komputerowych także należy do standardowych usług, jakie świadczą firmy IT.

Warto skorzystać ze stałego wsparcia informatycznego, ponieważ daje to gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności. Kary finansowe za nieodpowiedzialne przechowywanie danych i narażanie ich na wyciek są ogromne. Koszty przerwania pracy systemów to nie tylko straty finansowe, ale także wizerunkowe. Współpraca z firmą informatyczną to niewielkie koszty w stosunku do zysków, jakie można osiągnąć.

Pojedyncze zlecenie

Opłaca się także nawiązać czasową współpracę z outsourcingiem IT. Jedną z najczęściej wybieranych usług jest audyt bezpieczeństwa oraz RODO. Firmy, które mają duże doświadczenie w tym zakresie, mogą wnieść wartość zarówno małym przedsiębiorstwom, jak i dużym korporacjom. Jedną z firm, specjalizujących się w wykonywaniu audytów jest NetSupport. Ci specjaliści pomagają nie tylko odnaleźć konkretne obszary wymagające poprawy. Dbają także o odpowiednią dokumentację, szkolenia dla pracowników oraz dają listę rekomendacji. To kompleksowa usługa, która gwarantuje pełną satysfakcję.

Dlaczego usługi outsourcingowe są tak opłacalne?

Dużą przewagą rozwiązania outsourcingowego jest możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów z wielu dziedzin. Dobrze skonstruowana umowa także daje gwarancję doskonale wykonanych zleceń. Jeżeli nadal zastanawiasz się, czy warto zainwestować we wsparcie informatyczne, teraz już widzisz jakie korzyści niesie taka współpraca.