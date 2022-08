Poniedziałek 1 sierpnia 2022 Intel Xeon Sapphire Rapids - premiera opóźniona po raz trzeci

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 12:59 Intel od dłuższego czasu przygotowuje debiut nowej generacji swoich procesorów serwerowych o nazwie kodowej Sapphire Rapids. Będą to następcy dotychczasowych Xeonów z serii Ice Lake (do 38 rdzeni Sunny Cove), i jednocześnie pierwsze w historii Intela procesory o budowie modułowej. Nowe Xeony z serii Sapphire Rapids zawierają do 60 rdzeni CPU Golden Cove, i składają się z czterech odrębnych chipów krzemowych, które są umieszczone blisko siebie na wspólnym substracie. Każdy taki pojedynczy układ krzemowy zawiera 15 rdzeni Golden Cove, dwukanałowy kontroler pamięci DDR5 i kontroler magistrali PCI-Express 5.0.



Początkowo debiut nowych Xeonów miał nastąpić na początku 2022 roku, ale w styczniu został przełożony na 3. kwartał tego roku. Następnie początkiem czerwca okazało się, że tego terminu też nie uda się dotrzymać. Intel podał wówczas, że Xeony Sapphire Rapids zadebiutują nie w 3. kwartale tego roku, ale pod koniec 2022 roku.



Obecnie ich debiut został przełożony po raz trzeci - Intel poinformował, że dostawy Xeonów Sapphire Rapids rozpoczną się pomiędzy 6 a 9 tygodniem 2023 roku, czyli w drugiej połowie lutego lub na początku marca przyszłego roku. Pierwsze partie procesorów trafią do producentów serwerów faktycznie pod koniec 2022 roku, ale tylko na potrzeby testów.



Znany ze sprawdzających się informacji Igors Lab komentując tą sytuację dodaje, z z pozyskanych informacji wiadomo, ż ponad roczne opóźnienie premiery wynika z tego, że Intel ciągle poprawiał nowe Xeony Sapphire Rapids. Przygotowane zostało łącznie 11 tzw. stepingów wspominanych procesorów - A0, A1, B0, C0, C1, C2, D0, E0, E2, E3 i najnowszy E4. Finalne wersje jakie trafią do masowej produkcji i sprzedaży mają być wersją E5. W każdym kolejnym steppingu Intel miał głównie poprawiać błędy oraz wprowadzać poprawki mające na celu zmniejszyć bardzo duży pobór energii elektrycznej. Zmiany wprowadzano do projektu obwodów, procesu produkcji i algorytmów sterujących taktowaniem i napięciem zasilania rdzeni.







