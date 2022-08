Poniedziałek 1 sierpnia 2022 GeForce RTX 4070 Ti - nieoficjalna sytuacja

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:40 (2) W sieci pojawiły się nowe nieoficjalne informacje na temat jednej z nowych kart Nvidia kolejnej generacji - GeForce RTX 4070 Ti z serii Ada Lovelace. Według nich karta otrzyma chip AD104-400 w pełnej wersji (aktywne wszystkie 7680 rdzeni CUDA) oraz 12 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps ze 192-bitową magistralą (przepustowość 506 GB/s). Wskaźnik TDP wersji Founders Edition ma wynosić od 325W do 350W, a wydajność ma być zbliżona do GeForce RTX 3090 TI. Z dostępnych informacji wynika, że będzie to jeden z czterech pierwszych modeli kart GeForce kolejnej generacji - pozostałe trzy to GeForce RTX 4090, RTX 4080 i RTX 4070.



Warto przypomnieć też nieoficjalną informacje o specyfikacji tych trzech kart.



Według nich flagowy GeForce RTX 4090 otrzyma chip AD102-300 z aktywnymi 16384 rdzeniami CUDA spośród wszystkich 18432 rdzeni CUDA obecnych w układzie GA102. Towarzyszyć mu będzie 24 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 384-bitową magistralą (przepustowość 1008 GB/s). Wskaźnik TDP wyniesie 450-600W.



GeForce RTX 4080 otrzyma chip AD103-300 z aktywnymi 10240 rdzeniami CUDA spośród 10752 rdzeni CUDA dostępnych w układzie. Chip będzie współpracował z 16 GB pamięci GDDR6X 21 Gbps z 256-bitową magistralą (przepustowość 674 GB/s). Wskaźnik TDP to 420W.



GeForce RTX 4070 otrzyma natomiast chip AD104-300 (aktywne 7168 rdzeni CUDA z 7680 wszystkich) oraz 10 GB pamięci GDDR6 18 Gbps ze 160-bitową magistralą (przepustowość 360 GB/s). Wskaźnik TDP to 300W.



K O M E N T A R Z E

/... (autor: henrix343 | data: 1/08/22 | godz.: 16:47 )

specyfikacja jest potezna to trzeba otwarcie przyznac... Jestem ciekawy jak wyjda realne (a nie oplacane) testy i jaka bedzie cena.



@ 1 (autor: power | data: 1/08/22 | godz.: 17:42 )

1)Specyfikacja jest taka sobie. Troche waska szyna pamieci (192bit) i tylko 12GB VRAM, na dodatek TDP moze byc w okolicach 350W.

2)W wiekszosci testow karta powinna dobrze sie sprawowac (tam gdzie dodatkowa pamiec cache zniweluje waska szyne pamieci). Problemy moga byc w 4k ze wzgledu na waska szyne i dosc mala ilosc VRAM.

3)Cena bedzie bardzo wysoka. Wszystko poszlo w gore (energia, materialy, koszty pracy) i nadal idzie, do tego jeszcze galopujaca inflacja. TSMC ostatnio wprowadzilo 20% podwyzke cen chipow, a pewnie w tym roku jeszcze raz cene podniosa.

Nie bede zaskoczony jezeli RTX 4070 Ti bedzie kosztowac 6k+ zl.





