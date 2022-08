Powszechnie uważa się, że procesor to nic innego, jak mózg komputera. A zatem płyta główna będzie jego układem nerwowym. Z tego właśnie powodu bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiednią płytę główną. Zanim jednak odpowiemy, na jaką płytę główną warto się zdecydować, przypomnijmy, jakie w ogóle są rodzaje płyt głównych. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jakie są rodzaje płyt głównych?

Na rynku można znaleźć wiele rodzajów płyt głównych, które różnią się między sobą pewnymi parametrami – na przykład rozmiarem, chipsetem czy gniazdem na procesor. To oznacza, że nie do każdej obudowy będzie pasować jedna, interesująca Cię płyta główna. Do najpopularniejszych formatów zalicza się format Extended ATX, ATX, MicroATX czy miniITX. ATX to standardowy format o wymiarze 305 x 244 mm. Do kompaktowej obudowy poleca się najczęściej MicroATX, których rozmiar wynosi 244x244 mm. Największe płyty główne o wymiarze 305x277 mm to Extended ATX. Jeśli natomiast zależy i na najmniejszym formacie z równie małą liczbą złącz, wybierz rozwiązania MiniITX. Rozmiar tego rodzaju płyty głównej wynosi 170x170 mm. Podane informacje na temat poszczególnych rozmiarów to maksymalne wartości.

Jaką płytę główną wybrać?

Jaką płytę główną wybrać? Zwróć szczególną uwagę na chipset płyty głównej. To jedna z najważniejszych jej cech, gdyż do właśnie od chipsetu zależy wydajność całego urządzenia. Chipset odpowiada także za obsługę każdego podłączonego do komputera urządzenia i za ich komunikację. Determinuje ilość dysków SSD lub twardych, które będziesz mógł podłączyć. Decyduje również o tym, czy będziesz mógł podkręcić procesor lub utworzyć macierz RAID. Równie ważne jest, aby płyta główna pasowała do procesora, a dokładniej do jego gniazda zwanego socketem. Socket to nic innego, jak specjalne miejsce na MOBO – czyli płytę główną, w której instaluje się procesor.

Wyżej wymienione aspekty to nie jedyne ważne parametry, na które należy zwrócić uwagę, wybierając płytę główną. Kolejny krok to sekcja zasilania płyty głównej. Dobierając płytę główną, sprawdź, jaką liczbę rdzeni pożąda procesor. Kolejny czynnik to porty RAM. Bez względu na to, czy interesują Cię płyty MSI, Gigabyte czy Asus, element ten musi być dopasowany do wcześniej określonej pojemności RAM. Jeśli zależy Ci na dobrym chłodzeniu każdej części zamontowanej w komputerze, dobrym rozwiązaniem będą oczywiście sloty wentylatorów.

Co można podłączyć do płyty głównej?

Kupując płytę główną, zwróć oczywiście uwagę na rodzaj portów i gniazd oraz ich ilość. Najważniejszą opcją jest oczywiście port USB, w tym także rozwiązanie typu 3.1 oraz C. Dzięki temu bez problemu podłączysz przeróżne akcesoria, takie jak myszki, klawiatury, głośniki, drukarki, kamery, a nawet gadżety w postaci lampek czy wiatraków.

Do płyty głównej można podłączyć również dedykowane karty graficzne. Aby mieć taką możliwość, płyta główna powinna posiadać PCIe x16. PCle x1 oraz PCle x4 pozwalają natomiast podłączyć kartę sieciową, dźwiękową lub dodatkowy kontroler SATA. Warto decydować się również na rozwiązania posiadające gniazda M.2. Dzięki temu bez problemu podłączysz dysk SSD, który nawet będzie osiągał większą szybkość w przeciwieństwie do tego, co oferuje SATA. Wyjście oraz wejście audio służy do podłączenia zarówno głośników, jak i mikrofonu. Przez gniazdo LAN natomiast będziesz mógł podłączyć wtyczkę RJ45.

Jeśli zależy Ci na tym, aby pracować na kilku ekranach, płyta główna powinna mieć oczywiście HDMI, DisplayPort czy DVI. Gniazdo RAM DDR4 pozwala podłączyć kości pamięci RAM – dokładnie rodzaj DDR4. Thunderbolt natomiast przyda się przy szybkiej wymianie danych między komputerem a zewnętrznymi urządzeniami.

Podobnie jak w przypadku kart graficznych, wybór odpowiedniego modelu jest często trudniejszy niż sam proces podłączania kart graficznych lub innych części. Sprawdzając jednak polecane płyty główne można łatwiej znaleźć dla siebie idealny moment. Na nowoczesnej płycie głównej powinno być gniazdo procesora zgodne z tym, jaki model jest najbardziej interesujący dla użytkownika. Odpowiedź na pytanie jaka płyta główna zależy więc od wielu czynników. Dla jednej osoby będzie to przede wszystkim tania płyta główna, a dla innej ważniejsze niż cena będzie to, czy w razie potrzeby można przeprowadzić podkręcanie procesora. Zamiast więc na szybko decydować, lepiej jest na spokojnie sprawdzić polecane modele płyt głównych. Dobra płyta główna powinna być wyposażona w szybkie porty USB, co na szczęście jest standardem w przypadku płyt głównych z nowszych serii. Więcej informacji o tych płytach głównych można znaleźć na stronie producenta.