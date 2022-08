Środa 3 sierpnia 2022 Rekordowe wyniki finansowe AMD w 2. kwartale 2022 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 12:04 (2) Firma AMD pochwaliła się rekordowymi wynikami finansowymi za 2. kwartał 2022 roku. Przychód firmy wyniósł 6,55 mld USD, o 11 procent więcej niż w poprzednim kwartale (5,9 mld USD), o 70 procent więcej niż w tym samym kwartale poprzedniego roku (3,85 mld USD) i ponad 3-krotnie więcej niż w 2. kwartale 2020 roku (1,93 mld USD). Zysk operacyjny wyniósł natomiast 3,02 mld USD, względem 1,84 mld USD w poprzednim kwartale i 1,83 mld USD w tym samym kwartale przed rokiem. Zysk netto wyniósł 526 mln USD, lecz bez uwzględnienia transakcji zakupu Pensando wyniósłby 1,7 mld USD. Dla porównania we wcześniejszym kwartale zysk netto wyniósł 1,59 mld USD, a w 2. kwartale 2021 roku 0,71 mld USD.



Według AMD 2. kwartał 2022 roku przyniósł rekordowy wzrost sprzedaży serwerowych procesorów EPYC. W efekcie przychód działu DataCenter zajmującego się dostawami procesorów serwerowych wyniósł w minionym kwartale 1,5 mld USD, o 83 procent więcej niż w 2. kwartale 2021 roku.



Przychód działu Computing dostarczającego procesory na rynek konsumencki wyniósł 2,20 mld USD i był o 25 procent wyższy niż w tym samym kwartale przed rokiem. Przychód działu Gaming dostarczającego karty graficzne wyniósł 1,7 mld USD i był o 32 procent wyższy niż przed rokiem.



Dział Embedded and Semi-Custom dostarczający rozwiązania Xilnix i chipy do konsol uzyskał przychód w wysokości 1,3 mld USD, co stanowi wzrost o 228 procent, głównie dzięki poszerzeniu oferty o produkty Xilinx.



Średnia marża brutto uwzględniając działalność prowadzoną przez AMD przed przejęciem Xilnix wyniosła 54 procent, względem 48 procent w 2. kwartale 2021 roku. Natomiast uwzględniając działalność Xilinx, średnia marża brutto AMD za 2. kwartał 2022 roku to 46 procent.



w 3. kwartale 2022 roku AMD spodziewa się dalszego wzrostu przychodów, do poziomu około 6,7 mld USD.









K O M E N T A R Z E

w takim tempie to kilka lat i będą mieli większe przychody od niebieskich. (autor: rookie | data: 3/08/22 | godz.: 12:17 )

Zakupy innych firm to strzał w dziesiątkę. Każdy kolejny powoduje efekt synergii :)



póki co Xilinx nie dodaje dużo (autor: Zbyszek.J | data: 3/08/22 | godz.: 12:20 )

do tych przychodów, tylko jakąś połowę z 1,3 mld USD uzyskanych przez dział Embedded and Semi-Custom



