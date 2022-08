Środa 3 sierpnia 2022 Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X, Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X: specyfikacja

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 23:41 W sieci pojawiła się nieoficjalna specyfikacja nadchodzących procesorów Ryzen kolejnej generacji z serii 7000 (nazwa kodowa Raphael). Nowe procesory mają zostać zaprezentowane 29 sierpnia, i wraz z płytami głównymi z podstawką AM5 trafią do sprzedaży kilkanaście dni później, prawdopodobnie 15 września. Nowe Ryzeny serii 7000 otrzymają rdzenie ZEN 4 wytwarzane w litografii 5nm, kontroler pamięci DDR5 oraz zintegrowany układ graficzny wyposażony w 3 lub 4 bloki CU z architekturą RDNA 2 (łącznie 192 lub 256 procesorów strumieniowych). W sieci właśnie pojawiły się nieoficjalne informacje na temat specyfikacji finalnej wersji nowych Ryzenów.



Według nich AMD ogłosi debiut czterech modeli procesorów, wśród których znajdą się 16-rdzeniowy Ryzen 9 7950X, 12-rdzeniowy Ryzen 7 7900X, 8-rdzeniowy Ryzen 7700X i 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600X.



Flagowy Ryzen 9 7950X ma mieć taktowanie bazowe 4,5 GHz i taktowanie Boost na poziomie 5,7 GHz. W przypadku procesora Ryzen 9 7900X zegar bazowy to 4,7 GHz, a Boost 5,6 GHz. Obydwa CPU mają mieć wskaźnik TDP 170W.



Ryzen 7 7700X i Ryzen 5 7600X to natomiast procesory z TDP 105W. Pierwszy z nich ma taktowanie bazowe 4,5 GHz i Boost 5,5 GHz, a Ryzen 5 5600X taktowanie bazowe 4,7 GHz i Boost 5,4 GHz.



Podobnie jak w serii Ryzen 5000, maksymalne taktowanie jednego rdzenia może przekraczać taktowanie Boost o 50-150 MHz (w zależności od modelu procesora). W przypadku procesora Ryzen 9 7950X, faktycznym limitem taktowania przy obciążeniu jednowątkowym będzie 5,85 GHz osiągane w sprzyjających warunkach (np. właściwa temperatura CPU), natomiast podawane w specyfikacji 5,7 GHz ma być wartością gwarantowaną.



