Środa 3 sierpnia 2022 ASUS, Gigabyte i MSI wycofują się z produkcji kart Intel ARC

Autor: Zbyszek | źródło: Igors lab | 23:53 Przed rokiem, w sierpniu 2021 Intel oficjalnie poinformował o tym, że jego długo oczekiwane karty graficzne dla graczy otrzymają nazwę ARC i trafią na rynek na początku 2022 roku. Poza referencyjnymi wersjami kart przygotowanymi przez Intela, karty graficzne ARC miały pojawić się w sprzedaży także w autorskich wersjach wydanych przez innych producentów, takich jak ASUS, Gigabyte i MSI. Niestety ogłoszony przez Intela termin debiutu kart graficznych ARC nie został dotrzymany, i obecnie opóźnienie względem zapowiadanej przed rokiem daty premiery wynosi już około pół roku. Mimo tego nadal nie wiadomo, kiedy karty graficzne Intel ARC trafią do sprzedaży.



Znany ze sprawdzających się informacji Igors lab informuje właśnie, że Intel będzie musiał radzić sobie na rynku GPU samodzielnie. Firmy ASUS, Gigabyte i MSI, które miały produkować autorskie wersje jego kart graficznych ARC, w ostatnich dniach podjęły decyzję o zakończeniu współpracy z Intelem i poczekaniu ze wznowieniem tej współpracy co najmniej do drugiej generacji kart ARC.



Oznacza to tyle, że wspomniani producenci nie wprowadzą na rynek swoich wersji kart graficznych Intel ARC, i będą tak jak dotychczas dostarczać wyłącznie karty Nvidia GeForce i AMD Radeon.



Według Igors lab decyzja ASUSa, Gigabyte i MSI o porzuceniu produkcji kart Intel ARC pierwszej generacji została podjęta przez władze tych firm wskutek testów finalnych wersji kart, w wyniku których stwierdzono, że wykazują one zbyt duże problemy z jakością, w tym jakością sterowników.



