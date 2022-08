Środa 3 sierpnia 2022 Core 14. generacji Meteor Lake: Intel zmniejsza zamówienia u TSMC

Autor: Zbyszek | źródło: TrendForce | 23:44 Jesienią Intel wprowadzi na rynek procesory Core 13. generacji (Raptor Lake-S), czyli udoskonalone i wyżej taktowane wersje dotychczasowych Core 12. generacji, z dwukrotnie większą liczbą efektywnych rdzeni Gracemont. Większe zmiany w procesorach Intela nastąpią w 2023 roku, kiedy na rynku zamelduje się 14. generacja Core o nazwie kodowej Meteor Lake. Będą to pod wieloma względami procesory przełomowe - otrzymają nie tylko całkowicie nowe rdzenie x86 - w postaci wydajnych rdzenie Redwood Cove i efektywnych rdzeni Skymont, ale też będą mieć budowę modułową, podobnie jak Ryzeny od AMD.



Procesory mają składać się łącznie z czterech rdzeni krzemowych - układu CPU Tile z rdzeniami x86, produkowanego w litografii Intel 4, układu GPU Tile z procesorem graficznym wytwarzanego przez TSMC w litografii 3nm, układu SOC Tile produkowanego przez TSMC w 5nm litografii i układu I/O Tile produkowanego przez Intela w litografii Intel 7.



Tymczasem firma analityczna TrendForce dotarła do nowych informacji, według których debiut rynkowy procesorów Core 14. generacji opóźni się o kilka miesięcy, i nastąpi najwcześniej pod koniec 2023 roku. Dodatkowo Intel w ostatnich dniach miał poinformować firmę TSMC, że w 2023 roku nie będzie mógł zrealizować większości swoich zamówień na 3nm układy krzemowe. Intel chce zacząć odbierać od TSMC 3nm układy krzemowe do procesorów Meteor Lake dopiero w 4. kwartale 2023 roku, czyli o około pół roku później niż zakładały dotychczasowe plany.



Według TrendForce z tego powodu TSMC zamierza dokonać korekty w doł swoich planowanych przychodów w 2023 roku - w efekcie decyzji Intela w 2023 roku praktycznie jedynym odbiorcom 3nm chipów od TSMC będzie Apple - pozostali ważni klienci, tacy jak AMD, MediaTek i Qualcomm, skorzystają z 3nm litografii TSMC dopiero w 2024 roku.



Nie wiadomo co spowodowało decyzję Intela o opóźnieniu odbioru 3nm chipów TSMC o kilka miesięcy. Zdaniem analityków z TrendForce, może to być efekt nadchodzącej recesji i spodziewanego mniejszego popytu na nowe generacje procesorów, lub efekt problemów Intela z dokończeniem opracowania Core 14. generacji we wcześniej założonym terminie. Trzecim powodem zdaniem TrendForce może być decyzja o przeniesieniu produkcji IGP procesorów Meteor Lake z litografii 3nm TSMC do litografii Intel 4.



Według TrendForce, wskutek nadchodzącego mniejszego popytu na procesory Intel mógł po prostu oszacować, ze wystarczy mu własnych mocy produkcyjnych do wytwarzania IGP dla Core 14. generacji, przez co obecnie w relacjach z TSMC Intel gra na zwłokę, a docelowo może anulować swoje zamówienie na 3nm chipy dla tych procesorów.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.