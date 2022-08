Co trzeba wiedzieć o UX i UI?

Niezależnie od tego, czy planujesz stworzyć stronę internetową, otworzyć pierwszy e-sklep, czy wprowadzić na rynek nowe urządzenie, powinieneś zadbać o potrzeby użytkowników i wizerunek tego produktu. Aby połączyć przyjemne doświadczenia z wydajnością i prostotą, a przy tym czymś się wyróżnić, skieruj się ku obszarom, takim jak UX i UI.















UX i UI – potrzeby użytkowników i wizerunek produktu

UX (user experience) i UI (user interface) to pojęcia związane z procesem projektowania, którego celem jest stworzenie określonego produktu. Może być nim produkt fizyczny, strona internetowa, e-sklep, aplikacja mobilna czy oprogramowanie. Wyznaczają sposób, w jaki ten produkt będzie opracowywany, a jednocześnie wskazują drogi, którymi można podążać, aby zrealizować ten cel. UX i UI tworzą więc zgrany tandem. Ale mimo że bywają nierozłączne, nie należy ich ze sobą utożsamiać.

Czym zatem się różnią?

User experience to część procesu projektowania polegająca na zwiększaniu satysfakcji oraz przyjemności użytkowników z korzystania z danego produktu. Dąży do tego, żeby był on dla osób go użytkujących możliwie najbardziej użyteczny oraz przyjazny. Stworzenie produktu o takich cechach wymaga dokładnego poznania potrzeb użytkowników, zrozumienia schematu ich działania, przyzwyczajeń i towarzyszących im emocji. Wymusza konieczność sprawnego znajdowania i rozwiązywania problemów, z jakimi już się mierzą albo dopiero będą to robić.

Z kolei user interface to segment procesu projektowania, który odpowiada za uproszczenie i usprawnienie interakcji użytkowników z maszyną. Prowadzi do optymalizacji procesów oraz zapewnienia użytkownikom poczucia spokoju i bezpieczeństwa. Wymaga opracowania wielu scenariuszy dotyczących użytkowania oraz dostosowania dostępnych możliwości do potrzeb użytkowników. Na tym poziomie łączy się więc z projektowaniem doświadczeń, umożliwiając opracowanie produktów nie tylko użytecznych, ale i atrakcyjnych.

Agencja, która łączy ładne z użytecznym

Ze względu na to, że UX i UI są obszarami, które się ze sobą przeplatają, software house’y czy agencje proponują rozwiązania stanowiące ich połączenie. Doskonałym przykładem jest Advox Studio. Dzięki usłudze UX & UI Design skutecznie łączy ładne z użytecznym, tworząc produkty, które pomagają w realizacji biznesowych celów i są przyjazne dla użytkowników. Na swoim pokładzie ma projektantów oraz specjalistów, a w portfolio – ponad 80 projektów, które warto zobaczyć.

Cały proces współpracy z klientami w tym zakresie dzieli na sześć kroków: Poznawanie, Analiza, Projektowanie, Produkcja, Uruchomienie, Podsumowanie. Każdy z nich jest dostosowany do rodzaju projektu, celu, terminu realizacji, budżetu. Dzięki temu klienci otrzymują to, czego naprawdę potrzebują do realizacji założeń biznesowych. Z kolei użytkownicy tych produktów/usług postrzegają je w pozytywny sposób, chętnie z nich korzystają i polecają je swoim znajomym.

Advox ma w swojej ofercie również usługi z zakresu e-Commerce i Magento 2 czy Salesforce. Proponuje więc szeroki zakres kompetencji i kompleksowe zaplecze techniczne, co pozwala na jeszcze skuteczniejsze i efektowniejsze zrealizowanie celów. Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, skontaktuj się ze specjalistami Advox i opowiedz o swoich planach na rozwój.



Źródło zdjęcia: pexels.com Licencja: https://www.pexels.com/photo-license/