Poniedziałek 8 sierpnia 2022 Ranking gamingowych PC do 5000 pln

Autor: materiały partnera | 22:00 Gamingowe komputery są droższe od uniwersalnych PC do użytku domowego, jednak już za 5000 zł można wybrać dla siebie wydajny sprzęt do gier. Komputery stacjonarne w tej cenie mają mocne podzespoły i są przystosowane do pracy pod dużym obciążeniem. Na co zwrócić uwagę, gdy szuka się PC gamingowego do 5000 zł?











Gamingowy komputer a cena



Komputery gamingowe można kupić za 5000 zł lub za znacznie wyższą kwotę. Gotowe PC kosztują nawet dwa lub trzy razy więcej. Większość graczy nie musi jednak wydawać tak wysokiej kwoty, by kupić odpowiedni komputer dla siebie. W zupełności wystarcza im sprzęt w cenie do 5000 złotych, który umożliwia uruchomienie większości tytułów na rynku i ma dość mocy, by posłużyć przez kolejne lata.



W przypadku komputerów gamingowych ważny jest kompromis pomiędzy ceną a wydajnością sprzętu. Gracz powinien zdecydować się na taki PC, który odpowiada na jego indywidualne potrzeby zamiast kupować najdroższą jednostkę. Takie podejście ogranicza zbędne wydatki i pozwala w pełni cieszyć się udaną rozgrywką.



Więcej o komputerach gamingowych przeczytasz na https://gaming.komputronik.pl



Wydajny procesor i karta graficzna



W komputerze gamingowym powinien znajdować się wydajny procesor i karta graficzna dedykowana do gier. Procesor odpowiada za szybkość działania gier i ogranicza ich zawieszanie się podczas długiej rozgrywki. Komputer gamingowy przystosowany do uruchamiania najnowszych tytułów na rynku ma procesor Intel Core i5 lub lepszy. Optymalnym wyborem jest procesor Intel Core i7, który również montuje się w PC gamingowych do 5000 zł.



Jeśli gracz decyduje się na komputer do 5000 zł, raczej nie uda mu się znaleźć jednostki z Intel Core i9. Procesor o tej mocy jest szybki i wydajny, jednak dostępne na rynku gry działają bez zawieszania się z procesorami starszych generacji. Nowy procesor można zamontować w komputerze stacjonarnym po upływie kilku lat, gdyż możliwe jest dokonywanie modernizacji PC.



Sprawdź również ranking gamingowych komputerów do 4000 zł: https://gaming.komputronik.pl/g/jaki-komputer-do-gier-do-4000-zl-ranking/



Jaki dysk do komputera gamingowego wybrać?



W komputerze do gier niezbędny jest dysk o pojemności co najmniej 256 GB. Jeśli gracz potrzebuje więcej przestrzeni na dane, ma dwa rozwiązania. Może zdecydować się na dość drogi dysk SSD 512 GB lub większy bądź połączyć w jednej jednostce dwa dyski. W drugim przypadku można zaoszczędzić, gdy wybierze się dysk HDD i dysk SSD. Połączenie obu typów dysków obniża koszt zakupu komputera nawet o kilkaset złotych przy jednoczesnym uzyskaniu dużej ilości miejsca na dane gier i systemowe.



Zapoznaj się z rankingiem komputerów gamingowych do 6000 pln: https://gaming.komputronik.pl/g/jaki-komputer-do-gier-do-6000-zl-gotowe-zestawy/



Wybór dysku twardego powinien uwzględniać również głośność pracy, która wpływa na komfort użytkowania sprzętu. Dyski SSD pracują cicho i szybko, dlatego są cenione przez graczy, którzy spędzają przed komputerem wiele godzin.



Na co jeszcze zwrócić uwagę przed zakupem PC do gier?



Wybór gamingowego PC powinien uwzględniać kilka dodatkowych kwestii. Jedną z nich jest wydajny układ chłodzenia. Jest szczególnie ważny, gdy w komputerze zamontowano zintegrowaną kartę graficzną bez własnego chłodzenia. Wiatraki powinny utrzymywać niską temperaturę podzespołów, nawet gdy PC działa nieprzerwanie przez wiele godzin i jest silnie obciążony. Komputer gamingowy powinien mieć również solidną obudowę. Dzięki niej ogranicza się ryzyko uszkodzenia podzespołów podczas przypadkowego uderzenia lub przeprowadzki.



Podczas samodzielnego składania komputera gamingowego do 5000 zł powinno się pamiętać o sprawdzeniu kompatybilności poszczególnych podzespołów. Darmowy konfigurator wskazuje, które układy mogą ze sobą współpracować. Dzięki temu unika się problemów z niedziałającymi podzespołami i brakiem możliwości uruchomienia ulubionej gry na nowym komputerze. W przypadku braku zgodności układów konfigurator wskaże, które części będą działać poprawnie z pozostałymi wybranymi układami.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.