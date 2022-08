Niedziela 7 sierpnia 2022 Intel zaprzecza opóźnieniu premiery Core 14. generacji Meteor Lake

Autor: Zbyszek | źródło: różne | 12:52 Ubiegłotygodniowe domniemania firmy analitycznej TrendForce, mówiące o tym, że procesory Core 14. generacji (Meteor Lake) mogą być opóźnione o około pół roku i prawdopodobnie zadebiutują dopiero w 1. kwartale 2024 roku odbiły się szerokim echem. Analitycy wysnuli to przypuszczenie a podstawie informacji o tym, że Intel poinformował TSMC iż w 2023 roku nie będzie mógł zrealizować większości swoich zamówień na 3nm układy krzemowe i zacznie je odbierać o 2 kwartały później, dopiero pod koniec 2023 roku. Sprawę skomentowało już kierownictwo TSMC oraz prezes (CEO) Intela - Pat Gelsinger.



W odpowiedzi na informacje TrendForce firma TSMC poinformowała, ze dostępność 3nm litografii jest zgodna z planem, a TSMC nie chce komentować działań swoich klientów, takich jak np. Intel. Szef Intela poinformował natomiast, że premiera procesorów Core 14 . generacji (Meteor Lake) nie jest w żaden sposób zagrożona i odbędzie się w ustalonym terminie.

Jak powszechnie wiadomo w 3nm litografii TSMC miały być produkowane chipy krzemowe GPU Tile procesorów Meteor Lake, zawierające układ graficzny z architekturą ARC

.

Komentatorzy szybko połączyli fakty z problemami Intela z układami graficznymi ARC, i doszli do wniosku, że opóźniony odbiór 3nm chipów od TSMC i jednocześnie debiut Core 14. generacji zgodnie z planem (w połowie 2023 roku) oznacza po prostu, że w tych procesorach nie znajdą się 3nm chipy TSMC z układem graficznym ARC. Zamiast tego procesory Core 14. generacji otrzymają starszy IGP, na przykład IGP 11. generacji (Xe) pochodzący z procesorów Core 12. i 13. generacji, który zostanie przeniesiony do odrębnego układu krzemowego i dodany do pozostałych trzech chipów, z jakich będą składać się procesory Meteor Lake.







