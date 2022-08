Niedziela 7 sierpnia 2022 Ryzen Embedded 5950E, 5900E, 5800E, 5600E trafią do oferty AMD

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 13:04 Zbliżający się debiut procesorów Ryzen serii 7000 z 5nm rdzeniami ZEN 4 zapewne spowoduje na rynku konsumenckim nieco mniejsze zainteresowanie obecnymi procesorami Ryzen serii 5000. Jest to zatem okazja aby dla tych ostatnich znaleźć nowy rynek, i według najnowszych informacji dokładnie to zamierza uczynić firma AMD. Producent w najbliższym czasie doda do swojej oferty nową serię procesorów przeznaczonych do zastosowań przemysłowych oraz systemów wbudowanych. Będą to procesory Ryzen Embedded serii 5000, oparte o architekturę ZEN 3 i proces litograficzny 7nm.



W ofercie mają znaleźć się cztery modele procesorów: Ryzen Embedded 5950E z 12 rdzeniami, Ryzen Embedded 5900E z 10 rdzeniami, Ryzen Embedded 5800E z 8 rdzeniami i Ryzen Embedded 5600E z 6 rdzeniami.



Jeden z producentów komputerów i urządzeń do zastosowań przemysłowych, firma Advantech, udostępniła już możliwość zamawiania urządzeń AIMB-522 ze wspomnianymi procesorami. Natomiast obecność w serii Ryzen Embedded 5000 procesora z 10 rdzeniami świadczy prawdopodobnie o tym, że AMD wykorzysta do jego produkcji składowane od dłuższego czasu chiplety ze sprawnymi 5 rdzeniami, które nie nadawały się do zastosowania w konsumenckich procesorach Ryzen 5 5600/5600X i Ryzen 9 5900X



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.