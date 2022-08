Niedziela 7 sierpnia 2022 Core i9-13900K przetestowany w Cinebench R23 w trybie Unlimited Power

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:56 Kilka tygodni po najnowszych procesorach Ryzen 7000 (ZEN 4, 5nm) od AMD, na rynek trafią też nowe procesory Intela w postaci Core 13. generacji. Flagowym z nich będzie Core i9-13900K, wyposażony w 8 wydajnych rdzeni Raptor Cove i 16 efektywnych rdzeni Gracemont. Procesor ma być taktowany zegarem Boost wynoszącym do 5,8 GHz (jednowątkowo). Z najnowszych informacji wynika, że BIOSy płyt głównych dla Core 13. generacji otrzymają dwie nowe opcje - Limited Power i Unlimited Power. Jedna z osób która ma już dostęp do procesora Core i9-13900K postanowiła sprawdzić różnice wydajności i poboru energii podczas obciążenia benchmarkiem Cinebench R23.



W trybie Limited Power Core i9-13900K uzyskał wynik jednowątkowy 2290 punktów, i wynik wielowątkowy 35 693 punkty, a pobór mocy procesora wynosił 253W i był zgodny z limitem PL2 (253W - o 12W więcej niż Core i9-12900K).

W trybie Unlimited Power przy obciążeniu wielowątkowym Core i9-13900K konsumował natomiast około 350W energii elektrycznej, uzyskują wynik 40 616 punktów, o 14 procent wyższy niż w trybie Limited Power. Wynik jednowątkowy był taki sam.



Kosztem dodatkowych 100W zużycia energii uzyskany wynik jednowątkowy był wyższy od dodatkowe 14 procent, względem wyniku uzyskanego w trybie Limited Power. Rezultat 40616 punktów jest też o około 45 procent lepszy niż uzyskiwany przez procesory Core i9-12900K (241W PL2) i Ryzen 9 5950X (142W PPT).



Wygląda więc na to, że dodając tryb pracy Unlimited Power Intel wysoko podnosi poprzeczkę wydajności wielowątkowej, ale kosztem ogromnego zużycia energii elektrycznej na poziomie aż 350W.







