Nvidia znacznie obniża swoją prognozę finansową

Autor: Zbyszek | źródło: Nvidia | 22:41 (1) Nvidia poinformowała, że w 2. kwartale nie udało jej się odnotować oczekiwanych wyników finansowych. Jeszcze w maju producent zakładał, że w 2. kwartale fiskalnym, trwającym od początku maja do końca lipca uzyska przychód w wysokości 8,1 mld USD, plus minus 2 procent. Teraz firma podała, że ze wstępnych szacunków wynika iż jej przychód w tym okresie wyniósł zaledwie około 6,7 mld USD - o 18 procent mniej od przychodu prognozowanego jeszcze niecałe trzy miesiące temu. Szczegółowe wyniki finansowe zostaną podane 24 sierpnia.



Jeśli przychód w wysokości 6,7 mld USD zostanie potwierdzony, będzie to pierwszy od kilkunastu lat kwartał, w którym przychód Nvidia będzie niższych od przychodu odnotowanego w tym samym okresie przez AMD. To także potwierdzenie tego, jak dużo producent zarabiał na wywołanym z powodu kryptowalut dotychczasowym boomie na karty graficzne, który w ostatnich 2 miesiącach zdecydowanie przygasł.



