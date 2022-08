Poniedziałek 8 sierpnia 2022 Premiera kart graficznych Intel ARC Pro A50, A40 i A30M

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 22:31 Intel oficjalnie wprowadza na rynek swoje nowe karty graficzne przeznaczone do zastosowań profesjonalnych. Są to karty ARC Pro A50, ARC Pro A40 i ARC Pro A30M, przeznaczone do zastosowań CAD/CAM, czyli projektowania wspomaganego komputerowo i produkcji wspomaganej komputerowo. Karty bazują na mniejszym z dwóch chipów z serii ARC Alchemist, czyli ACM-G11 z 8 rdzeniami Xe i łącznie 128 blokami EU. To ten sam chip, który ma zasilać budżetowe karty graficzne dla graczy takie jak ARC A380, ARC A350 i ARC A310, które jeszcze nie miały swojej premiery.



Karta Intel ARC Pro A50 ma pełną wersję układu ACM-G11 (128 bloków EU) oraz 6 GB pamięci GDDR6 z 96-bitową magistralą. Moc obliczeniowa w trybie FP32 wynosi 4,8 TeraFlopa, a wskaźnik TDP to 75W. Karta ma niskoprofilową budowę z dwuslotowym systemem chłodzenia.



Intel ARC Pro A40 dysponuje aktywnymi 96 blokami EU i również 6 GB GDDR6 z 96-bitową magistralą. Wydajność wynosi 3,5 TeraFlopa w trybie FP32, wskaźnik TDP to 50W, a chłodzeniem zajmuje się niskoprofilowy cooler zajmujący jeden slot miejsca.



Intel ARC Pro A30M to karta do zastosowania w laptopach, mająca chip ACM-G11 z aktywnymi 96 jednostkami EU, oraz 4 GB pamięci GDDR6 z 64-bitową magistralą. Oferuje wydajność do 3,5 TeraFlopa w trybie FP32, przy wskaźniku TDP 35W, z możliwością zwiększenia go przez producenta laptopa do maksymalnie 50W.





Wygląda na to, że w obliczu fiaska z przygotowaniem sterowników dla gier korzystających z API innych niż DirectX 12 i Vulkan, Intel skupi się na sprzedaży kart graficznych ARC w wersjach do zastosowań CAD/CAM.







