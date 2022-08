Poniedziałek 8 sierpnia 2022 Ryzen Threadripper PRO 5000 w sprzedaży w wersjach pudełkowych

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 22:46 (1) Na początku 2022 roku firma AMD zdecydowała się na wypuszczenie na rynek swoich flagowych procesorów z serii Ryzen Threadripper 5000 z rdzeniami ZEN 3. Niestety procesory były dostępne wyłącznie dla producentów OEM, czyli dostarczających na rynek gotowe zestawy komputerowe. Teraz to zmienia się, i zgodnie z niedawną zapowiedzią, procesory Ryzen Threadripper serii 5000 trafiają do sprzedaży w wersjach pudełkowych, przeznaczonych dla entuzjastów oraz osób samodzielnie montujących swoje komputery. Dostępne modele to 64-rdzeniowy Threadripper Pro 5995WX, 32 rdzeniowy Threadripper Pro 5975WX i 24 rdzeniowy Threadripper Pro 5965WX



Cała trójka jest zgodna z podstawką sWRX8 i chipsetem AMD WRX80, ma wskaźnik TDP 280W oraz 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4 z obsługą ECC, i tak jak wszystkie Ryzeny z serii Pro ma aktywny układ szyfrujący PSP (Platform Security Processor) oraz dodatkowe funkcje wspomagające bezpieczeństwo i ułatwiające zarządzanie w środowisku korporacyjnym.



Niestety tym razem AMD nie oferuje wersji "zwykłych", bez korporacyjnych funkcji PRO - a szkoda, bo były one zwyczajnie tańsze niż wersje z dopiskiem "PRO". Dlatego ceny wyglądają nieco zaporowo.



24 rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 5965WX kosztuje 2399 USD, 32 rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 5975WX kosztuje 3299 USD, a 64 rdzeniowy Threadripper Pro 5995WX - 6499 USD.



Dla porównania w przypadku poprzedniej generacji 64 rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 3995WX kosztował 5489 USD, a 32 rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 3975WX kosztował 2749 USD (w ofercie nie było 24 rdzeniowego Threadrippera PRo 3965WX).



Ceny wyglądają jeszcze gorzej na tle procesorów Ryzen Threadripper serii 3000 bez funkcji PRO - w tym przypadku 64 rdzeniowy Ryzen Threadripper 3990X kosztował 3990 USD, 32-rdzeniowy Ryzen Threadripper 3970X kosztował 1999 USD, a 24-rdzeniowy Ryzen Thredripper 3960X kosztował 1399 USD. Ceny nowych Ryzenów Threadripper Pro serii 5000 są więc ponad 50 procent wyższe niż poprzednich Ryzenów serii 3000 z taką samą liczbą rdzeni i bez funkcji PRO.



Pozostaje liczyć na to, że nowa seria procesorów Ryzen Threadripper 7000 (rdzenie ZEN 4, prawdopodobny debiut w połowie 2023 roku) zostanie zaoferowana przez AMD nie tylko w wersjach PRO, ale też w zwykłych wersjach bez funkcji PRO.



