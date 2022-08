Na co zwrócić uwagę wybierając konto bankowe?

Konto w banku to rzecz, którą obecnie ma praktycznie każdy z nas. Dlaczego jest tak użyteczne we współczesnym świecie? Kiedy jest najlepszy moment na otworzenie rachunku bankowego? Na co zwrócić uwagę, gdy chcemy wybrać dla siebie możliwie jak najlepszą opcję?

















Kiedy założyć konto bankowe?

Konto bankowe to usługa, bez której praktycznie niemożliwym jest funkcjonowanie we współczesnym świecie. Wiele rzeczy dzieje się wokół nas na poziomie bankowości elektronicznej, do której nie mamy dostępu nie posiadając własnego konta osobistego. Kiedy jednak jest najlepszy czas na to, aby je założyć? Najbardziej uniwersalnym momentem, który sprawdza się w przypadku większości osób, jest okres w którym zaczynamy zarabiać własne pieniądze. Niezależnie od tego, czy są to duże czy małe kwoty, bezpieczniej jest nosić przy sobie plastikową kartę, niż duży plik banknotów. Początki kariery to również idealny moment na to, aby zacząć wyrabiać w sobie nawyk oszczędzania, w czym konta bankowe łączone z oszczędnościowymi są bardzo pomocne.

Jak wybrać najlepsze konto osobiste?

Wybór konta bankowego powinien być bardzo indywidualny i opierać się w pierwszej kolejności o nasze indywidualne potrzeby. Zastanówmy się, jak chcemy korzystać z podobnej usługi, jaka karta płatnicza przyda nam się najbardziej, a także czy planujemy dzielić konto z kimś - na przykład rodzicem czy partnerem - czy ma być ono tylko nasze. Najlepsze konta osobiste zwykle są łączone z profilem oszczędnościowym, co pozwala nam na regularne odkładanie części naszych zarobków. Wiele z nich posiada również darmowe usługi dodatkowe, z których możemy korzystać bez limitów.

Darmowe wypłaty z bankomatów, prowadzenie konta i karta - na jakie aspekty konta zwrócić uwagę?

Do założenia konta osobistego w konkretnym banku powinno nas przekonać kilka rzeczy. Im więcej darmowych usług mamy zaoferowane, tym lepiej dla nas. Prowadzenie rachunku, możliwość wypłaty gotówki z wszystkich bankomatów w Polsce, szybkie przelewy internetowe, obecność aplikacji mobilnej czy dodatkowe konto oszczędnościowe - to tylko kilka z przykładów, jakie aspekty naszego konta mogą być dla nas bezpłatne. Wybierając je zastanówmy się, które przydadzą się nam najbardziej, a tym samym uczynią nasz nowy rachunek faktycznie użytecznym.