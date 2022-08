Jakie programy komputerowe można kupować na raty? Jeśli szukasz odpowiedzi na powyższe pytanie, zapraszamy do lektury. Szczegóły znajdziesz w niniejszym wpisie.











Chcesz zainwestować w program do obróbki zdjęć czy montażu wideo, ale cena produktu jest aktualnie dla Ciebie za wysoka? Zastanawiasz się, czy program można kupić na raty? Jeśli tak, to jakie oprogramowania są dostępne w tej formie płatności? Podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Oprogramowanie do komputera na raty – co można kupić na raty?

Dziś można kupić niemalże każde oprogramowanie na raty online i z tej możliwości korzysta wiele osób. To doskonała okazja dla tych zainteresowanych, którzy rozpoczynają swoją przygodę – na przykład związaną z obróbką zdjęć czy montażem filmowym – i nie chcą płacić na początku zbyt dużych pieniędzy za potrzebne narzędzia. Szczególnie że ostatecznie może okazać się, że działania, które podjęli, wcale ich nie interesują i po jakimś czasie będą chcieli je ostatecznie porzucić.

Co właściwie można kupić na raty? Sporą popularnością aktualnie cieszą się programy Adobe, w tym Adobe InDesign CC czy Dreamweaver CC Multi. Ta druga aplikacja to doskonałe narzędzie dla tych osób, którym zależy na możliwości zbudowania pięknych stron internetowych. Dzięki Dreamweaver możesz pracować nad swoimi stronami bez względu na to, gdzie się w danym momencie będziesz znajdować. Obsługa formatu HTML, JavaScript czy CSS natomiast pozwalają na ich równie szybką publikację.

Do tworzenia projektów 2D polecamy oczywiście AutoCAD. Programy marki Autodesk również możesz kupić na raty w atrakcyjnej cenie. Warto sprawdzić także rozwiązania Adobe Acrobat na raty z subskrypcją na rok. Jeśli potrzebujesz narzędzia, dzięki któremu będziesz mógł pracować z plikami PDF na swoim komputerze, wypełniać je, podpisywać i udostępniać, Adobe Acrobat to rozwiązanie, które spełni Twoje wymagania i oczekiwania. Na raty możesz kupić także pakiet narzędzi biurowych. Dokładniej mamy na myśli Microsoft Office 2021 zarówno w wersji do użytku domowego, jak i firmowe.

Oczywiście dostępne programy na raty to zawsze zaktualizowane wersje poszczególnych aplikacji. A zatem możesz mieć pewność, że bez względu na to, kiedy zdecydujesz się kupić jakiś program na raty, zawsze otrzymasz jego aktualny wariant.

Dlaczego warto kupować oprogramowanie do komputera na raty?

Dlaczego w ogóle warto kupować oprogramowanie do komputera na raty? Kupowanie na raty ogólnie różni się do abonamentu tym, że po spłaceniu określonej ilości rat, produkt otrzymujesz na wyłączność. Jeśli natomiast decydujesz się na oprogramowanie i wykupujesz go w tak zwanym abonamencie, kiedy tylko przestaniesz za niego płacić, automatycznie narzędzie stanie się dla Ciebie niedostępne. Dlatego nie zwlekaj i już teraz znajdź program, który chcesz kupić i weź go na raty! Kupując klucz licencyjny na raty można od razu przystąpić do zainstalowania programu, a jednocześnie nie trzeba mrozić pieniędzy, co ma duże znaczenie w przypadku profesjonalnych i drogich programów.



Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license