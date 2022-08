Czwartek 11 sierpnia 2022 Nvidia zmniejszyła wskaźnik TDP kart GeForce RTX 4070 i RTX 4080

Autor: Zbyszek | źródło: Twitter | 16:53 W sieci pojawiły się nowe doniesienia na temat nadchodzących kart graficznych Nvidia GeForce RTX serii 4000 (Ada Lovelace). Według nich Nvidia zdecydowała w ostatnich dniach o tym, że karty będą mieć wskaźniki TDP niższe niż pierwotnie zakładano. Użytkownik twittera o nicku Kopite7kimi, znany z wielu sprawdzających się informacji donosi, że w finalnej wersji karty GeForce RTX 4070 wskaźnik TDP zostanie ustawiony na 285W, o kilkadziesiąt wat mniej niż wynikało to z wcześniejszych planów. W efekcie GPU karty ma uzyskiwać nieco niższe taktowania - zamiast około 3,0 GHz (szczytowo), będzie to około 2,8 GHz.



Kolejną ze zmian jest pojemność pamięci - na pokładzie GeForce RTX 4070 znajdzie się 12 GB pamięci, zamiast 10 GB jak wcześniej planowała Nvidia.



Według Kopite7kimi, karta ma mieć moc obliczeniową 43 Teraflopa, uzyskiwać 11000 punktów w 3D Mark TimeSpy i oferować wydajność porównywalną lub nieco wyższą niż obecnie flagowy GeForce RTX 3090 Ti.



Podobne zmiany dotyczą też karty GeForce RTX 4080, która będzie mieć wskaźnika TDP niższy niż 420W. Poza obniżeniem TDP Nvidia zdecydowała się też na korektę liczby rdzeni CUDA - liczba aktywnych bloków SM w chipie chip AD103-300 zamiast 80 wynosić ma 76, przez co GeForce RTX 4080 otrzyma 9728 rdzeni CUDA (zamiast 10240, jak planowano dotychczas). Niższe TDP prawdopodobnie spowoduje też, że chip AD103-300 będzie taktowany trochę niższymi zegarami niż zakładała poprzednia specyfikacja. Pojemność pamięci pozostała bez zmian - 16 GB.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.