Czwartek 11 sierpnia 2022 Ryzen 7000: wygląd opakowań, nowe informacje o taktowaniu DDR5

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp/Inne | 17:26 Do premiery procesorów Ryzen serii 7000 (ZEN4, 5nm) coraz mniej czasu, a wraz z jego upływem będziemy poznawać coraz więcej przedpremierowych wycieków. W sieci właśnie pojawiła się grafika przedstawiająca wygląd opakowań nowych procesorów. Grafika pudełek została zmodyfikowana, a na ich froncie wkomponowane zostało logo AMD, w środku którego znajduje się sprzedawany procesor. Nowe informacje dotyczą też taktowania Infinity Fabric i obsługi pamięci DDR5. Według nich maksymalne taktowanie magistrali Infinity Fabric zostało podniesione z 2000 MHz (w serii Ryzen 5000) do 3000 MHz w nowych procesorach.



W efekcie pamięci DDR5 będą obsługiwane do szybkości DDR5-6000 w najlepszym trybie, czyli 1:1 (odpowiednik tzw. Gear 1 u Intela). Uzyskanie wyższych szybkości DDR5, np. DDR5-7200 będzie możliwe, ale przy taktowaniu kontrolera pamięci o połowę niższym od taktowania pamięci DDR5 (tak jak w trybie Gear 2 u Intela), co nie zawsze będzie korzystne dla wydajności.



Poza tym procesory Ryzen serii 7000 mają pozwalać na ustawianie różnych timingów pamięci oddzielnie dla każdego zainstalowanego modułu DDR5, oraz ustawić w BIOS dowolny wybrany przez siebie limit temperatury procesora, po osiągnięciu którego częstotliwości taktowania i pobór mocy będą obniżane tak, aby utrzymywać zadaną temperaturę.



Obsługa DDR5-6000 w trybie 1:1 wygląda dość imponująco - dla porównania procesory Core 12 generacji w ogóle nie obsługują pamięci DDR5 w trybie 1:1, a wyłącznie wtedy, kiedy kontroler pamięci pracuje z połową częstotliwości kostek DDR5 - i to tylko do wartości DDR5-6400, powyżej której w Core 12. gen trzeba włączyć już tryb Gear 4, kiedy taktowanie kontrolera pamięci jest 4 razy niższe niż kostek DDR5.







