Czwartek 11 sierpnia 2022 Intel ARC A750: test w 49 grach i porównanie wydajności do RTX 3060

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 17:54 (3) Pomimo ciągłego opóźniania premiery oraz zamieszania związanego z debiutem kart graficznych Intel ARC, dział marketingu Intela stara się podgrzewać atmosferę wokół nowych GPU. Teraz opublikowane zostały wyniki testów wydajności karty Intel ARC A750 w 49 różnych grach działających w API DirextX 12 lub Vulkan. W tych grach karta graficzna Intela, w zależności od tytułu wypada nieco słabiej lub nieco lepiej niż konkurencyjny GeForce RTX 3060. Po uśrednieniu wszystkich wyników, według Intela jego ARC A750, w zależności od API i rozdzielczości jest od 3 do 5 procent bardziej wydajny niż GeForce RTX 3060.







oby im się udało wejść na rynek (autor: rarek | data: 11/08/22 | godz.: 19:01 )

trzymam za INTELA aby im się udało wejść na rynek więcej konkuencji to zawsze na plus dla klientow



wejść wejdą, ale ... (autor: ini1 | data: 11/08/22 | godz.: 19:22 )

jak zwykle polegną na sterownikach, niestety :{{

intel "nie umie" w oprogramowanie :{

czego już dał przykład przy sterach do kart na chiński rynek, a że 9/10 "podstawki" sterów jest ta sama, to i nowa karta będzie miała te same problemy co już istniejąca, a potem 2-3 lata łatania i w końcu ludzie się rozczarują, sprzedaż spadnie, i intel uwali "projekt karta graficzna", niestety :{

Też bym chciał by była większa konkurencja, ale intela w tym nie widzę :{

nie z ich podejśćiem :{



@up (autor: rookie | data: 11/08/22 | godz.: 19:27 )

Podpisaliby umowę z MS na sterowniki do kart graficznych i w pół roku by mieli idealny produkt Ale za dziesiątki specjalistów od MS i dalszy support musieliby wybulić wiele milionów, ale summa summarum lepiej wypuścić produkt stabilny niż zaorać cały projekt lub wypuścić bubel na rynek...



