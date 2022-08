Czwartek 11 sierpnia 2022 Samsung M23 5G - płynny telefon z dużą baterią?

Autor: materiały partnera | 17:01 W obecnych czasach wcale nie musimy wydawać fortuny, jeśli chcemy sobie sprawić odpowiednio szybki i nowoczesny telefon. Oczywiście flagowe modele topowych producentów dalej oferują znacznie więcej, jednak istnieją takie linie telefonów, jak seria Galaxy M marki Samsung, w której znajdziemy wszystkie niezbędne dzisiaj rozwiązania za przystępną cenę. Jaki jest telefon Samsung M23 5G i czy jego wybór będzie dobrą opcją dla kogoś, kto wymaga niezawodności od swojego telefonu?







Samsung M23 5G – informacje ogólne



Samsung M23 5G to jeden z telefonów z serii Samsung Galaxy, konkretnie z serii Galaxy M. Jest on stosunkowo niedrogim telefonem, który każdy z nas będzie mógł nabyć za nieco ponad tysiąc złotych. Jeszcze do niedawna byliśmy przyzwyczajeni do tego, że smartfony z tego przedziału cenowego musiały iść na duże kompromisy, które skutkowały utratą ich wydajności. Jak wygląda to w przypadku tego konkretnego modelu z tej serii?



Pomimo niskiej ceny Samsunga M23 5G na jego pokładzie nie zabrakło żadnego rozwiązania, które powinno znaleźć się w nowym telefonie. Mowa tutaj o obsłudze standardu sieci telefonicznej 5G, ekranie o odświeżaniu w częstotliwości 120Hz czy wydajnym procesorze. Warto zwrócić też uwagę na design urządzenia, który nie mówi nam, że mamy do czynienia z bardziej budżetową opcją. W tym zakresie marka Samsung także dołożyła wszelkich starań i ten model wcale nie wygląda na mniej nowoczesny czy tańszy niż modele pochodzące z topowych serii.



Galaxy M23 5G – telefon z dużą baterią



Niezależnie od tego, czy planujemy na nasz telefon wydać więcej, czy mniej pieniędzy, nie może w nim zabraknąć kilku rzeczy. Jedną z nich jest pojemna bateria, która pozwoli nam korzystać z naszego telefonu przez długie godziny bez konieczności podłączania go do najbliższej ładowarki. Czy Samsung M23 5G ma się czym pochwalić także i w tym zakresie?



Jak najbardziej – Samsung M23 5G to zdecydowanie telefon z dużą baterią. Jej pojemność wynosi aż pięć tysięcy mAh – to świetny parametr nie tylko dla tego telefonu, ale niejednokrotnie dla dużo droższych od niego modeli. Taki zapas energii z całą pewnością będzie wystarczający, byśmy mogli korzystać z naszego telefonu przez cały dzień bez konieczności jego ładowania. Jeśli jednak nadejdzie już taka potrzeba, będziemy to mogli zrobić w parę chwil dzięki szybkiemu ładowaniu i następnie dalej cieszyć się wytrzymałością telefonu.



Płynne działanie w 120Hz



Korzystając z telefonu Samsung M23 5G, nie można nie mieć wrażenia, że jest on płynny. To zdecydowanie jedna z jego zalet, na którą wpływ mają zastosowane technologie. Pierwszą z nich jest wyświetlanie obrazu z częstotliwością 120Hz – tego typu wynik nie jest niczym złym dla gamingowego monitora, nie mówiąc już o smartfonie. Da nam to płynność podczas gier, filmów, ale nawet zwykłego przewijania opcji w menu.



Kolejny czynnik wpływający na szybkie działanie tego telefonu to bez wątpienia ośmiordzeniowy procesor Snapdragon i system służący oszczędzaniu pamięci RAM, RAM Plus. Połączenie tych wszystkich cech sprawia, że Galaxy M23 nie powinien nas zaskoczyć utratą tempa animacji czy ich jakości, niezależnie od trudów, jakim go poddamy.



