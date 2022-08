Czwartek 11 sierpnia 2022 Jaki system do firmy produkcyjnej?

Autor: materiały partnera | 15:42 Specjalistyczne systemy informatyczne skutecznie wspierają pracę średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Moduły oprogramowania Teta dostarczają rozwiązania dla takich sektorów firmy, jak kadry, finanse, sprzedaż czy logistyka. Zastanawiasz się, jak zoptymalizować czas pracy Twojego zespołu z programem od Unit4? Wrocław i jego przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na zaawansowane funkcjonalności aplikacji Teta.





Czy Teta od Unit4 wesprze politykę wewnętrzną branży produkcyjnej?

Oprogramowanie od Unit4 posiada szereg modułów, które skutecznie automatyzują procesy wewnętrzne firm produkcyjnych. Narzędzie pomaga w analizie bieżących potrzeb zespołu w obrębie poszczególnych działów przedsiębiorstwa. Jedną z najbardziej cenionych funkcjonalności platformy jest dostęp do matrycy kompetencji, która wspiera planowanie grafiku pracy przy produkcji.

Jak kontrolować realizację budżetu z systemem od Unit4? Wrocław i jego przedsiębiorcy zyskują dostęp do wskaźników biznesowych i wersji budżetowych. Analiza zestawień pomoże menadżerom w dojściu do celów, które oczekiwane są przez zarząd.

Teta od Unit4 najlepszym systemem HR w Polsce

Digitalizacja procesów kadrowo-płacowych pozwoli na ograniczenie składowania papierowej dokumentacji. Dzięki oprogramowaniu HR od Unit4 urlopy i nieobecności pracowników obsługiwane są z poziomu platformy internetowej. Zatrudnieni mogą złożyć wniosek o dzień wolny za pomocą kilku kliknięć.

Teta to również nieocenione wsparcie dla osób zarządzających zespołem. System udostępnia moduł, który pomoże w planowaniu okresu wzmożonej działalności firmy, uwzględniając przy tym zaplanowane absencje pracowników.

Jak wygląda tworzenie harmonogramu pracy z oprogramowaniem od Unit4? Wrocław i jego przedsiębiorcy mogą całkowicie zautomatyzować proces planowania comiesięcznego grafiku podziału zajęć. Warto również dodać, że narzędzie sprawdza zgodność harmonogramu z regułami prawa pracy.

Oprogramowanie kadrowo-płacowe na smartfony od Unit4. Wrocław ceni mobilność

Aplikacja na urządzenia mobilne od Unit4 umożliwia zatrudnionym nieograniczony wgląd do harmonogramu pracy z dowolnego miejsca. Warto zaznaczyć, że platforma podlega cyklicznym testom penetracyjnym, dzięki czemu zachowuje ona certyfikaty bezpieczeństwa ISO.

Jak przebiega elektroniczne rozliczanie nadgodzin z programem od Unit4? Wrocław i jego przedsiębiorcy chętnie decydują się na oprogramowanie, które usprawnia organizację nadliczbowych godzin zespołu. Zatrudnieni mogą określić sposób rekompensaty za ponadnormową pracę za pomocą kilku kliknięć w panelu aplikacji.

Zastanawiasz się nad zakupem narzędzia IT od Unit4? Wrocław ufa zaawansowanym modułom Teta

Produkt wrocławskiego dostawcy rozwiązań IT skutecznie wspiera politykę wewnętrzną polskich firm produkcyjnych. Dzięki rozbudowanym funkcjonalnościom systemu pracownicy zyskują pomoc w obsłudze działań w obrębie każdego z sektorów firmy. Odwiedź stronę internetową Unit4 i poznaj kompletne specyfikacje programu Teta.



