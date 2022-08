Poniedziałek 15 sierpnia 2022 Nietypowe zakończenie konkursu Intela: nie będzie obiecanych nagród

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:25 (1) Jesienią 2021 roku Intel ogłosił konkurs o nazwie Arc Scavanger Hunt, poświęcony nadchodzącym kartom graficznym. W czasie jego trwania wyłonionych zostało 300 zwycięzców - mieli oni otrzymać karty graficzne z segmentu Premium lub Performance tuż przed ich premierą rynkową. Później okazało się, że zwycięzcom karty graficznej segmentu Premium przypadnie karta Intel ARC A770, a zwycięzcy karty graficznej z segmentu Performance otrzymają model ARC A750. Niestety dostawa nagród ciągle opóźniała się, równolegle z opóźniającą się premierą rynkową kart graficznych Intel ARC.



Teraz okazuje się, że zwycięzcy konkursu Arc Scavanger Hunt zamiast obiecanych nagród otrzymają inne. Intel w ostatnich dniach skontaktował się z laureatami, i osobom, które wygrały karty ARC A770 zaproponował w zamian procesor Core i7-12700K o wartości 409 USD, a osobom, które miały otrzymać karty ARC A750 zaproponował w zamian procesor Core i5-12600K o wartości 289 USD.



Laureaci otrzymali maila, w którym proszeni sią o wyrażenie do 19 sierpnia zgody na otrzymanie procesorów Core zamiast kart graficznych ARC. W przypadku braku odpowiedzi w tym terminie Intel informuje w tej wiadomości, że przyjmie ten fakt jako wyrażenie zgody na wysyłkę procesora.







K O M E N T A R Z E

W sumie (autor: kombajn4 | data: 15/08/22 | godz.: 07:22 )

to patrząc na problemy tych kart to chyba nawet lepsza opcja LOL

A na serio to czyżby Intel obawiał się fali filmików na YT z niezbyt pochlebnymi ocenami świeżo otrzymanych przez laureatów kart?



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.