Poniedziałek 15 sierpnia 2022 MemTest86 w zupełnie nowej wersji

Autor: Zbyszek | źródło: PassMark | 06:11 MemTest86 to popularne narzędzie diagnostyczne służące do sprawdzenia poprawności pracy pamięci RAM. Jego producent, firma PassMark Software poinformowała właśnie o przygotowaniu nowej, znacznie bardziej funkcjonalnej wersji aplikacji. Nowa wersja oznaczona numerem 9.5 zamiast całość pamięci, testuje teraz każdy moduł DDR oddzielnie, a wyniki testu prezentuje na wizualizacji graficznej. Program jest w stanie wykryć, w którym banku którego modułu następują błędy podczas operacji zapisu/odczytu. Poza tym MemTest86 9.5 jest zoptymalizowany do współpracy z pamięciami DDR5 oraz nadchodzącą platformą AMD AM5.



Program ma zostać udostępniony do pobrania w finalnej wersji jeszcze w tym miesiącu.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.