Poniedziałek 15 sierpnia 2022 Rdzenie Redwood Cove w Core 14. generacji bez dużego wzrostu IPC?

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:42 (1) Jesienią czeka nas debiut procesorów Core 13. generacji (nazwa kodowa Raptor Lake-S), czyli usprawnionych wersii Core 12. generacji z wyższym taktowaniem i dwukrotnie większą liczbą efektywnych rdzeni Gracemont. Większe zmiany w procesorach Intela nastąpią w 2023 roku, kiedy na rynku zamelduje się 14. generacja Core o nazwie kodowej Meteor Lake-S. Otrzymają one nowe rdzenie x86 - w postaci wydajnych rdzeni Redwood Cove i efektywnych rdzeni Crestmont, wytwarzanych w litografii Intel 4, a ponadto będą mieć budowę modułową, podobnie jak Ryzeny od AMD. Najnowsze doniesienia na temat Core 14. generacji studzą nieco emocje z nimi związane.



Według nieoficjalnych informacji rdzenie Redwood Cove nie będą wcale całkiem nowymi rdzeniami - pod względem mikroarchitektury wewnętrznej, a więc liczby dekoderów, shedulerów, potoków i jednostek wykonawczych mają być w zasadzie identyczne z rdzeniami Golden Cove z Core 12. generacji. Wskazywać na to ma porównanie zdjęcia mikroskopowego rdzenia Redwood Cove do Golden Cove. Inaczej ma być w przypadku rdzeni efektywnych - rdzenie Crestmont mają inną architekturę wewnętrzną i są większe, niż rdzenie Gracemont.



Jeśli tak faktycznie jest, to w wydajnych rdzeniach Redwood Cove wzrost wskaźnika IPC będzie mógł zostać uzyskany wyłącznie w drodze optymalizacji, na przykład w poprawie skuteczności algorytmu predykcji skoków, poprawie efektywności dekodowania rozkazów, optymalizacji pracy shedulerów i jednostek wykonawczych, skróceniu cykli zegara w jakich wykonywane są niektóre operacje czy skróceniu opóźnień w dostępnie do pamięci podręcznych i pamięci RAM.



Takim zestawem rozwiązań jest jednak trudno uzyskać wzrost wskaźnika IPC wynoszący ponad 10 procent. Ostatnim u Intela przypadkiem, kiedy wskaźnik IPC został zwiększony bez zmiany mikroarchitektury wewnętrznej jest debiut Core 3. generacji (Ivy Bridge) w 2012 roku - wówczas stosując wyłącznie optymalizacje istniejącej architektury uzyskano wzrost wskaźnika IPC o ~3 procent.



Nowe doniesienia przeczą dotychczasowym spekulacjom, że rdzeń Redwood Cove zostanie kolejny raz rozbudowany i powiększony, dzięki czemu zaoferuje bardzo duży przyrost wskaźnika IPC względem Golden Cove.



pożyjemy zobaczymy (autor: Qjanusz | data: 16/08/22 | godz.: 16:57 )

może nowe Crestmont + optymalizacja Golden Cove (czyli Redwood Cove) + MCM + nowy proces technologiczny wystarczą do tego, żeby 14 generacja radziła sobie na rynku. Nie zawsze do większej wydajności potrzebny jest adekwatnie większy wskaźnik IPC





